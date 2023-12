Před vánoční pauzou ve futsalové divizi dokázaly Liberecké Gazely v gólové přestřelce těsně porazit ligovou rezervu Mělníku a odskočit spodku tabulky. Naopak druhý liberecký celek Pampuch, přestože měl proti Benešovu více ze hry, soupeř trestal chyby a vyhrál.

Ilustrační foto ze vzájemného utkání Pampuchu a Gazel.

Liberecké Gazely - Mělník B 7:6 (2:3)

Měření sil předposledního s posledním dopadlo v jabloneckém azylu pro Liberecké. Gazelám v úvodu nebylo nic platné držení míče, protože soupeř perfektně využíval brejky a přicházela facka za fackou - 11. minuta a bylo 0:3. Liberečtí hráči si pak sáhli do svědomí a do poločasu se jim podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Po změně stran bylo rychle vyrovnáno, ale díky nedůrazu v bránění byly Gazely brzy opět o branku pozadu. Daleko hůře bylo ve 28. minutě, kdy na tabuli svítilo 3:5. Gazely už neměly na co čekat a utahovaly okolo soupeře smyčku. Ještě v téže minutě dokázaly snížit a šest minut před koncem bylo konečně opět vyrovnáno. V ten moment měly oba týmy po pěti faulech, což slibovalo opravdu dramatickou koncovku. Poprvé v zápase šli Liberečtí do vedení až ve 39. minutě, což se ukázalo jako správný čas. Po chvilince přišlo odskočení o dva góly a Mělník už se zmohl pouze na snížení.

Branky: Radek Abrahám 4, Gschwentner, Sluťák, Kordík - Nedostup Alexandr 4, Banga Michal, Suchý Lukáš. Gazely: Lukeš - Moc, Beníšek, Kordík, Abrahám, Henzl, Gschwentner, Pokorný, Sluťák.

Tenisáci Benešov - Pampuch Liberec 3:1 (1:0)

Úvod byl vyrovnaný a fyzicky náročný. Domácí se během jedné nepřehledné situace lépe zorientovali a šli do vedení. Pak začal mít více že hry Pampuch a soupeř měl sporadické šance. Branka však nepřišla ani na jedné straně.Druhá půle se nesla ve stejném duchu. Tlak Liberce ale pomalu opadal a Benešov z nenápadné akce navýšil veden. Po tomto momentu začali domácí více hrozit. Pampuch na nic nečekal a šel do power-play. Po chvíli zvonila tyč po střele Čeřovského, ale kontaktní branka přišla až dvě minuty před koncem. To však ještě zbývalo dost času. Šance na vyrovnání byly, jenže nic do brány nepadlo. Tečku za utkáním tak udělali opět Tenisáci, když potrestali chybu.

Branky: 6. a 40. Sklenička, 30. Rozsypal - 38. Gazquez. Pampuch: Vik - Mitáč, Průcha, Soukeník, Čeřovský - Gazquez, Bendák, Barac V., Mazánek M.