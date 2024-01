V 10. kole futsalové divize a prvním v novém roce padly doma Liberecké Gazely s vedoucím Dalmachem. Za domácí již nehrál Roman Gschwentner, který doplnil rezervní tým FTZS Liberec ve II. lize. Pampuch Liberec doplatil v Roudnici na neproměňování šancí a také prohrál.

Ilustrační foto. Derby mezi Pampuchem (modrá) a Gazelami. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Liberecké Gazely - FC Dalmach Turnov 3:6 (3:4)

Favorizovaný Turnov přijel se silnou sestavou, ale byly to Gazely, které otevřely skóre. Na branku hosté rychle odpověděli, nicméně Gazely vstoupily do utkání dobře a jejich hra přinesla další dva góly - 3:1! Bohužel Vávrův třetí gól zakončil gólový účet domácích. Dalmach po chybách Gazel stačil ještě do poločasu otočit a do šaten se šlo za stavu 3:4. Druhá půle byla vyčkávaná a hra nervů… Ty udrželi na uzdě Turnovští, počkali si na další chybu a pár minut před koncem odskočili na rozdíl dvou branek. Konec zápasu se nesl ve znamení tvrdé hry z obou stran, faulů a nadávek. Utkání kvůli zranění nedohrál domácí matador Kowalík. Tečku za zápasem udělal z penalty Dalmach.

Branky Gazel: Beníšek 2, Vávra. Gazely: Lukeš - Abrahám, Řezka, Sluťák, Vávra, Beníšek, Kordík, Kowalík, Henzl.

SK Roudnice nad Labem - Pampuch Liberec 4:1 (2:0)Roudnice od začátku hýřila pohybem, nicméně ze začátku žádné větší šance neměla. Až v 6. a 7. minutě se podařil domácím dvěma slepenými góly otevřít skóre. Do konce poločasu byly k vidění jen šance na obou stranách.Druhá půle začala stejně jako ta první a rovněž po šesti minutách se radovali z branky domácí, když se štěstím dopravil míč do sítě Macháček. V průběhu utkání párkrát při Libereckých stálo rovněž štěstí, když zvonila branková konstrukce, naopak inkasované branky byly spíše z těch méně pohledných. V závěru utkání měl Pampuch vcelku dost šancí na skórování, ale prosadit se dokázal pouze Lochman.Branky: 7. a 26. Macháček, 6. Koláček, 36. Tajč - 38. Lochman. Pampuch: Vik (Svinka) - Mitáč, Pitloun, Gazquez, Beňo - Lochman, Bendák, Barac V., Novák.