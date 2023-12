Ve futsalové divizi se Liberecké Gazely konečně dočkaly výhry, a to na půdě Reasu Česká Lípa. Druhý liberecký celek Pampuch v 8. kole dokázal remizovat s vedoucí Sapou, ale mohlo být i vítězství.

Ilustrační foto. Momentka z libereckého derby Gazel proti Pampuchu. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Reas Česká Lípa - Liberecké Gazely 3:4 (1:1)

Na straně Gazel musel kouč Filip Henzl počítat omluvenky, naopak Lípa nastoupila v silné sestavě s bývalými stálicemi exligových Démonů - Havláskem a Švecem. Oba týmy vstoupily do zápasu opatrně a vyčkávalo se na chybu. Té první se dopustily Gazely a Reas trestal. Gazely neustupovaly z taktických pokynů a i ony byly za své snažení odměněny vyrovnávací brankou. Druhá půle nabídla velké drama. Odlišný obrázek hry nabídl hned začátek poločasu, kdy se hra přelévala z jedné strany na druhou, z čehož pramenily fauly. Po jednom z rohových kopů se ujaly vedení Gazely, na což ale bleskurychle zareagoval Havlásek a bylo to opět nerozhodně. Gazely cítily, že bodový zisk není daleko a ve 33. minutě si opět vzaly vedení na svoji stranu. Za stavu 2:3 měli domácí výhodu desetimetrového kopu, ale vytáhl se gólman Lukeš. Tento okamžik se ukázal jako jeden ze zlomových, protože hned vzápětí dostali stejnou možnost Gazely a s chutí hrající Gschwentner nedal Neumanovi šanci - 2:4. Další „desítky“ na sebe nenechaly dlouho čekat, ale výraznějšího odskočení se Gazely nedočkaly, protože netrefovaly zařízení… Ze hry naopak dvě minuty před koncem utkání zdramatizoval domácí Šimon, který snížil na 3:4. Do konce utkání už si Gazely výsledek pohlídaly a vezou pod Ještěd první výhru ze hřiště soupeře, v tomto ročníku.

Branky: Abrahám 2, Kordík, Gschwentner. Gazely: Lukeš - Kowalík, Pokorný, Gschwentner, Rajchman, Tomášek, Sluťák, Abrahám, Kordík.

Pampuch Liberec - FC Sapa Praha 3:3 (1:2)

Utkání s lídrem soutěže bylo zprvu opatrné a větší šance měli hosté. Nicméně v 5. minutě šli do vedení Liberečtí. Netrvalo dlouho a zapomenutý hráč Sapy vklidu uklidil do sítě a bylo srovnáno. V závěru poločasu dokonce soupeř otočil skóre tvrdou ranou na zadní tyč.

Ve druhém poločase se domácí chtěli na soupeře vrhnout, jenže to vyústilo v rychle nasbírané fauly. Neklidná pasáž stála Pampuch další branku, kdy špatně přebral hráče a soupeř odskočil na 1:3. Naštěstí bleskově zahraný aut vyústil v branku Čermáka. Čas kvapil, a tak Liberec sáhl po power-play. Díky ní pět minut před koncem dokázal srovnat na 3:3 a ve vzduchu byla cítit otočka. Šance na to byly, bohužel Liberečtí selhali v koncovce a utkání tak skončilo nerozhodně.

Branky: 5. a 35. Barac, 27. Čermák - 7. Bělčický, 19. Plíšek, 26. Tran. Liberec: Vik (Dvorský) - Mitáč, Barac, Průcha, Gazquez - Novák, Lochman, Mazánek M., Čermák, Čeřovský.

V Neveklově hraje Pampuch v neděli 17. prosince s Tenisáky Benešov. Liberecké Gazely hostí také v neděli rezervu Olympiku Mělník, od 18 hodin v Areně Liberec.