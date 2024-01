Po čase bodovaly ve futsalové divizi oba liberecké celky. Gazely porazily Sapu Praha, když jim pomohl dvěma přesnými zásahy navrátilec Tomáš Janáček. Pampuch možná definitivně ukončil snahu Mělníka o záchranu hlavně díky hattricku Čermáka.

Ilustrační foto z libereckého derby Pampuch (modrá) - Gazely. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Liberecké Gazely - FC Sapa Praha 6:4 (2:0)

Konečně to vyšlo! Nebýt rozpačité pětiminutovky ve druhém poločase, výkonu Gazel se nedalo co vytknout… V prvním dějství se Sapa k vážnějším šancím nedostávala a Gazely z bloku vyrážely do rychlých brejků, ze kterých přišly dva góly. O ten první se postaral navrátilec Tomáš Janáček z FTZS! Ve druhé půli naši hráči přidali dva góly a zdálo se být hotovo. Opak byl pravdou. Sapa přešla do hry power-play a rychle Gazelám nasázela tři branky, které zmrazily hráče. Nejlepší obranou je útok, a to se potvrdilo i tentokrát… Do vedení o dva góly poslal Liberec Řezka, který má v posledních zápasech střeleckou formu a na něj vzápětí navázal Janáček, který korunoval svůj skvělý comeback. Pár sekund před koncem Sapa už jen korigovala.

Branky: Janáček 2, Kordík, Pokorný, Vávra, Řezka.

Gazely: Lukeš - Kowalík, Kordík, Řezka, Abrahám, Henzl, Kordík, Pokorný, Janáček, Vávra, Moc.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Liberec za rok 2023!

SK Olympik Mělník B - Pampuch Liberec 2:5 (1:0)

Mělník vyrukoval na hosty s velmi mladou sestavou. Pampuch hned zkraje měl sice dvě velké šance, ale v cestě stál Vitalik Bukhvak, který si odskočil z ligového A týmu zachytat a byl Olympiku oporou. Domácím se povedl brejk a bylo z toho poločasové vedení pro Mělník. S drobnými změnami nastoupili Liberečtí do druhé půle a po minutě se mohli radovat z vyrovnání, když Pitloun propálil vše, co mu stálo v cestě. Mělník hodně často zkoušel power-play, což vyústilo v zachycení jeho rozehrávky a střelou přes celé hřiště Mitáč zajistil vedení. Když vypíchl míč Čermák, zvyšoval na 3:1. Domácí sice snížili, ale Čermák stejným způsobem přidal další dva góly, zkompletoval hattrick a Liberec podruhé v řadě získal tři body z palubovky soupeře.

Branky: 8. Křížek, 29. Nedostup - 27., 34. a 39. Čermák, 21. Pitloun, 26. Mitáč.

Pampuch: Vik - Mitáč, Pitloun, Gazquez, Průcha - Lochman, Čermák, Barac V., Bendák.

Další utkání hraje Pampuch v neděli 4. února od 17 hodin ve sportovní hale TUL na Harcově. V premiérovém zápase po rekonstrukci přivítá lídra soutěže Dalmach Turnov.