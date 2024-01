V 11. kole futsalové divize přinesla bojovnost a kompaktnost Libereckým Gazelám málem bod, ale výhru si nakonec odváží favorit z Roudnice. Za to Pampuch se dočkal prvního venkovního vítězství na hřišti Brandýska.

Liberecké derby Pampuchu (modrá) proti Gazelám. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Liberecké Gazely - SK Roudnice 4:6 (3:2)

Gazelám chybělo v sestavě několik opor, ale hráči, kteří je nahradili, se nemají za co stydět. Druhý tým tabulky byl více na balonu, ale do obrany Gazel se mu těžko dostávalo. Gazelám vycházely brejky, které přetavil v góly Jakub Kordík, který stihl za poločas hattrick. Soupeř překonal gólmana dvakrát a do šaten šly šťastnější Gazely. Obrázek hry se nezměnil ani po poločase. Roudnice doslova bušila do Gazel a obranný val propustil dvě branky. Za stavu 3:4 přišla červená karta pro hosty, ale vyrovnávací gól nepřišel. Čtyři minuty před koncem se Roudnice utrhla na rozdíl dvou branek a Gazely přešly do power-play. Ta znamenala snížení na rozdíl jediné branky, ale času moc nezbývalo. Gazely během posledních vteřin neudržely potřebný klid, branku už neohrozily a naopak se sirénou završil hattrick hostující Pokorný.

Branky Gazel: Jakub Kordík 3, Abrahám. Gazely: Lukeš - Moc, Tomášek, Henzl - Roth, Abrahám, Kordík - Kowalík, Řezka, Vávra.

Futsal Club Brandýsek - Pampuch Liberec 2:3 (1:2)Pampuch se trochu rozkoukával a hned také inkasoval. Postupem času se však dostával více do hry. Skóre srovnal Milan Mazánek tvrdou ranou téměř z půlky hřiště. V poslední minutě se při premiérovém startu prosadila posila Jan Holec (Jerigo Plzeň).Zkraje druhé půle darovali hosté soupeři nepřímý kop na hranici vápna a ten srovnal. Domácí zkoušeli často power-play a několikrát bylo blízko vyrovnání. Liberec zachránil opět skvělý gólman Vik nebo branková konstrukce. Konečně dvě minuty před koncem po několika nezdarech konečně Pampuch správně vyřešili přečíslení a šel do vedení. Trefil se opět Milan Mazánek. Závěr utkání byl hodně bláznivý a hektický. Dalo by se polemizovat hned několika rozhodnutích rozhodčích, ať už na jedné či druhé straně.Branky: 1. Tesař, 23. Zíka - 7. a 38. M. Mazánek, 20. Holec. Pampuch: Vik (Svinka) - Mitáč, Pitloun, Gazquez - Firman, Holec, Mazánek M., Novák.

Regionální osmifinále Poháru SFČR: Nota Děčín - Liberecké Gazely 3:2 (1:1)Gazely se představily na cizí palubovce i s hráči, kteří nedostávají v divizi tolik příležitostí, ale o to více z těchto borců sálala chuť. Vždyť to byl právě s kariérou se loučící Lukáš Drzymala, který před koncem první půle srovnal na 1:1. Začátek poločasu druhého vyšel Gazelám na jedničku, když se dostaly do vedení zásluhou Martina Kowalíka. Poté přišla ale bleskurychlá odpověď domácích. V závěru zápasu byli šťastnější Děčínští, když sedm minut pred koncem dali na 3:2, což byla gólová tečka tohoto zápasu. Gazely i v obměněné sestavě makaly, snažily se, ale do dalšího kola postupuje Nota.Branky Gazel: Drzymala, Kowalík. Gazely: Lukeš - Kowalík, Kordík, Abrahám - Vávra, Sluťák, R. Tomášek - Drzymala, A. Tomášek.