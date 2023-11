/FOTO, VIDEO/ Ve futsalové divizi A došlo v neděli večer na klasické liberecké derby, ve kterém se utkal favorizovaný Pampuch Liberec proti celku Gazely Liberec. Předposlední celek tabulky sehrál skvělý první poločas a v 19. minutě šel dokonce do vedení. Pampuch však rychle odpověděl a ještě do přestávky srovnal. Ve druhé polovině už padaly branky pouze do sítě Gazel a favorit nakonec zvítězil 5:1.

V libereckém derby přehrál favorizovaný Pampuch (modrá) svého rivala Gazely 5:1. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Úvod derby nám nešel tak, jak jsme si představovali. Byli jsme všude o krok pozadu a soupeř byl jasně lepší. Naštěstí to nedokázal přetavit v úvodní branku. Po deseti minutách hry jsme se srovnali a začali se dostávat do šancí. Branka však nepřišla ani na naší straně. Slovo si tak vzali Gazely a minutu před koncem propálil brankáře Vika Roman Gschwentner. Do poločasu však odpověděl dravý Mitáč a do kabin se šlo za nerozhodného stavu,“ píše se na facebookovém profilu Pampuchu Liberec.

Nigerijec Ghali si schoval první ligové góly až s prvním sněhem a zajistil výhru

„Ve druhé půli jsme soupeře do šancí příliš nepouštěli, ale stále jsme se museli mít na pozoru, jelikož skóre bylo pořád vyrovnané. Trpělivost však přinesla své ovoce a po skvělé individuální akci Milana Mazánka uklízel k tyči Průcha. Krátce na to si nešťastně srazil míč do branky Gschwentner a vedli jsme o dva góly. Pět minut před koncem soupeř zkusil powerplay, tu jsme však dokázali skvěle bránit. Navíc Lochman zachytil rozehrávku a z první uklidil míč do odkryté branky. Šancí ke skórování do odkryté sítě bylo ještě několik. Jediný, kdo dokázal ještě jeden gól přidat byl z protiútoku Pitloun. Zaslouženě jsme tak zvítězili v divizním libereckém derby 5:1,“ měl favorit radost z výhry.

Pampuch Liberec - Gazely Liberec 5:1 (1:1)

Branky: 20' Mitáč, 28' Průcha, 29' vlastní Gschwentner, 36' Lochman, 39' Pitloun - 19' Gschwentner. Rozhodčí: Nagy Zdeněk, Nagy Lukáš.