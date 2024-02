Ve futsalové divizi zabraly Liberecké Gazely a připsaly si důležité vítězství nad Brandýskem. K výhře je nasměroval Tomáš Janáček, který vstřelil čistý hattrick. Díky této výhře se posunuly právě před Brandýsek na sedmou příčku divizní tabulky. Na bronzovou příčku usedl Pampuch Liberec, který jasně porazil Brazil Kladno a vystřídal ho na třetí pozici.

Ilustrační foto z libereckého derby mezi Pampuchem (modrá) a Gazelami. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

FC Brandýsek - Liberecké Gazely 3:5 (0:3)

Na nedalekém Kladně, kde se utkání hrálo, se Libereckým povedlo vyhrát až na čtvrtý pokus a výhra to byla sladká. S nadsázkou se da říct, že sotva Gazely vystoupily z autobusu, tak už vedly 2:0. Rychlé dva góly během prvního střídání zařídil Tomáš Janáček, což byla pro domácí studená sprcha. Do sirény, která ukončila první půli, zkompletoval Janáček čistý hattrick.

Domácí duel zdramatizovali pár minut po začátku druhého poločasu. Na další branky se čekalo celkem dlouho, ale mezi 33. a 35. minutou padly hned tři! Naštěstí dvě z nich do sítě Brandýsku, a tak byl rozdíl ve skóre zase o tři branky. Častá hra power-play od Brandýsku stála Gazely hodně sil, čehož žluto-černí využili ke snížení. Zlomový okamžik zápasu přišel ve 40. minutě. Gazely už pár minut hrály pod hrozbou akumulovaných faulů a ten šestý přišel půl minuty pred koncem. Zkrácený desetimetrový kop však lapil hrdina Lukeš, a tím dal razítko na teprve druhé vítězství Gazel na hřišti soupeřů.

Branky: Tomáš Janáček 3, Abrahám, Kordík.

Gazely: Lukeš - Roth, Kowalík, Kordík, Vávra, Moc, Abrahám, Janáček, R. Tomášek, A. Tomášek.

Pampuch Liberec - FC Brazil Kladno 7:1 (3:1)

Přímou bitvu o třetí místo zahájil Pampuch aktivně a soupeře zasypal střelami. První se uchytila v 5. minutě, skóre otevřel Milan Mazánek. Brazilci byli nadále pod tlakem, když krásný oblouček Barace mířil do branky, pojistil to ještě hráč hostí a bylo veseleji. Hráči Brazilu tak začali hrát čím dál častěji power-play, což zapříčinilo snížení pár minut před poločasem. Na to vše však odpověděl Pitloun střelou do odkryté brány a poločas byl 3:1.

Po změně stran viděl soupeř sílu právě ve hře bez brankáře, na kterou liberečtí odpověděli stejnou měrou. Na rozdíl od nich se domácím záhy podařilo skórovat. Mezi nohami dvou hráčů propálil míč gólman Vik. Když Lochman zvyšoval na 5:1, bylo o vítězi jasno. Po krásné kombinaci ještě zvýšil Průcha na 6:1, a přestože Kladno pokračovalo v power-play a mělo šance, poslední tečku v utkání přidal opět Lochman.

Branky: 29. a 38. Lochman, 5. Mazánek M., 8. vlastní, 19. Pitloun, 25. Vik, 36. Průcha - 17. vlastní.

Pampuch: Vik (Dvorský) - Mitáč, Pitloun, Průcha, Gazquez - Barac V., Lochman, Mazánek M., Bendák.