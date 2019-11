Discgolfové hřiště se nachází v areálu lesoparku Střelnice, je přístupné bez omezení a žádný vstup se neplatí. Disky si mohou lidé půjčit v Turistickém informačním centru umístěné v přízemí radnice nebo v Městské knihovně Frýdlant.

Vratná kauce za půjčení disku je 300 Kč, v případě vráceného nepoškozeného disku bude vyplacena kauce zpět v plné výši.

Disk bude zapůjčován na maximálně tři dny. Během státních svátků bude lhůta pro vrácení disků prodloužena a dohodnuta individuálně.

NÁPAD Z ŘAD OBČANŮ

O vybudování discgolfového hřiště se zasloužili sami občané města. „Návrh na vytvoření hřiště pro discgolf byl jedním z těch, které nám občané přednesli během každoroční akce Setkávání se starostou a místostarostou Frýdlantu, která probíhají v různých částech města. S nápadem přišli manželé Vlčkovi, kteří se hrou discgolfu zabývají. Nápad nás zaujal, protože náklady na vznik hřiště nejsou nikterak velké a hra přitom může zvýšit nabídku volnočasových aktivit ve Frýdlantě a přitáhnout ke sportu i ty, kteří se jinak aktivitě spíše vyhýbají,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

DOBRÝ VÝBĚR MÍSTA

Město nechalo v lesoparku Střelnice na podzim vybudovat hřiště o šesti jamkách. „Volba místa byla poměrně jasná. V lesoparku Střelnice už je dětský labyrint, altánek s ohništěm nebo třeba vycházkový okruh. Místo je už dnes přirozeným centrem relaxace a aktivního trávení volného času v přírodě místních. Teď tedy nabízí i tento, pro nás zatím relativně nový, sport,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Zároveň přiznal, že vzhledem k dobrému umístění hřiště existuje možnost ho v budoucnu ještě o dalších šest jamek rozšířit.

DEFINICE DISCGOLFU

„Discgolf je volnočasová aktivita, kterou může hrát kdokoli, bez rozdílu věku. Od dětí, po seniory. Hraje se vlastně jako golf, rozdíl je v tom, že místo golfovým míčkem se člověk musí z odpaliště trefit do jamky takzvaným létajícím talířem neboli fresbee diskem. A jamka v tomto případě vypadá spíše jako ocelový koš s řetězy, které slouží k zachycení létajícího talíře a jeho udržení v koši,“ říká Lenka Vlčková, která je spolu s manželem autorkou myšlenky na discgolfové hřiště ve Frýdlantu.

S rodinou této hře v posledním roce propadla a s manželem v současné době uvažují i o tom, že by pro veřejnost otevřeli kroužek discgolfu.

„V discgolfu jde o to, umístit disk do disgolfové jamky, nebo chcete-li do koše, na co nejmenší počet hodů, přičemž maximální počet povolených hodů není na jednotlivých jamkách dán. Hráčům při hře pomáhají informační cedule, na kterých je vyznačeno, jakým směrem a v jaké vzdálenosti je koš od výhoziště a je tam také uvedeno, na jaký počet hodů by měla být jamka ideálně zdolána. Tomu se říká par,“ doplňuje Lenka Vlčková.