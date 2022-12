Ve dvě hodiny odpoledne bylo na centrálním parkovišti v Bedřichově zhruba 100 aut a běžci na tratích se potkávali jen zřídka. To se možná změní o víkendu, protože rolby projedou kromě zmíněného malého okruhu tratě Rozmezí - Knajpa - Kasárenská - Soušská silnice - Smědava - Knížecí - směr Václavíkova studánka - Vlašský hřeben - U Bunkru – Jizerka. Z Mořiny vyjede rolba Promenádní cestou k bufetu - Hraniční - Soušská silnice - Smědava - Soušská silnice - Josefův Důl, Peklo - Protržená přehrada - směr Mariánská Hora.

„Pro mě to není úplně první lyžovaní, vyrazila jsem už v týdnu na romantickou hančovačku z Nové Louky. Proti tomu se dnes jelo skvěle, ale určitě to ještě nějaký sníh chce,“ říká Simona Karochová, která si přijela užít první rolbu s kamarádkou z Jablonce nad Nisou. Obě mají výhodu, že jsou místní a znají místa, kde bývá problém se sněhem jak na začátku, tak na konci sezóny. Shodují se, že při troše obezřetnosti je to krásné předvánoční lyžování a jediné, co může pokazit dojem z vyjížďky je fyzička. „Ještě chvíli to potvrá, než si tělo zase vzpomene co má dělat,“ směje se Simona.