Dukla je v tabulce na druhém místě s 36 body a pouhý bod ztrácí na lídra z Českých Budějovic.

„Krásný volejbal z obou stran. Jsem strašně rád za vítězství a za dva body ze zápasu proti jednomu z favoritů na titul. Určitě nás to posílí pro další utkání,“ řekl kapitán Ostravy David Janků.

„Začátek byl pro nás perný, se zaťatými zuby jsme se pomalu dostávali do hry. Musím pochválit krajní útočníky, kteří dokázali složit velké množství míčů i přes kvalitní liberecké bloky. Krásné vítězství a fantastická koncovka pátého setu,“ neskrýval radost trenér Ostravy Jan Václavík.

„Víme, že je to v Ostravě těžké. Víme, že tady prohrálo Karlovarsko a víme, že Ostrava hraje doma agresivně a my nejsme schopni se na to připravit. Přejeli nás v příjmu a bojovností v poli. Naše pole bylo naopak tragické,“ hledal příčiny porážky kapitán Dukly Liberec Jan Štokr.

„Domácí odehráli celý zápas odvážněji. V posledních třech setech byl náš útok špatný. Ostrava nás v útoku přehrála asi o dvacet bodů,“ pronesl lakonicky kouč Severočechů Michal Nekola.

V pondělí 11. ledna se ve volejbalové extralize odehraje přímý souboj o první místo v tabulce. České Budějovice hostí Liberec od 19.30 hodin před kamerami ČT Sport. Volejbaloví příznivci by tento boj neměli zmeškat.

VK Ostrava – VK Dukla Liberec 3:2 (23:25, 25:19, 20:25, 25:20, 16:14)

Rozhodčí: Pecháček, Grabovský

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Janků, Kotas, Dvořák, Ihnát, Sedláček, Jambor, libera Sobczak, Jelen. Střídali: Vancl, Kružkov, Závodský

Hosté: Kriško T., Leikep, Kriško M., Šulista, Krajčovič, Kovalčuk, libero Kopáček. Střídali: Štokr, Srb, Suda

Zdroj: Český volejbal