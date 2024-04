Po velice dlouhé době dokázaly prostějovské volejbalistky zvítězit nad libereckými. Dá se říct, že v ideální moment, neboť Duklu zdolaly v úvodním střetnutí semifinálové série extraligy a ujaly se vedení. Zaslouženě, většinu z napínavého čtyřsetového duelu v bouřlivé divácké atmosféře byly lepší.

Volejbal: 1. zápas semifinále: Prostějov - Liberec (30.3.2024) | Foto: Jan Steiner

„Když vyhrajeme první semifinálové utkání play off, tak samozřejmě panuje spokojenost. Byli jsme výrazně lepší v útoku, dobře blokovali, naopak byli horší na přihrávce a celkově o něco volejbalovější. Náš útok výborně držela Milica Tošič, dnes nejlepší z krajních hráček. Dařilo se také Verče Trnkové i Simoně Bajusz, na liberu to skvěle ustála Pavla Meidlová," liboval si po zápase prostějovský kouč Miroslav Čada.

První mini brejk se povedl domácím od stavu 3:3. Dobře podávali, bránili i útočili, zakončením často bodovala zejména Milica Tošič a vše dohromady vedlo k úniku na 8:4. Druhý nápor přidaly Hanačky o chvíli později (8:6 - 12:6), hodně se jim dařilo ve všech činnostech. A soupeřky měly naopak problémy se prosazovat. Tahle převaha pak vydržela až do závěru naprosto jednoznačné zahajovací části - 25:14.

Prostějovskému týmu navíc vyšel i nástup do druhého dějství, rychle utekl na 3:0 a 7:2. Teprve poté se Dukla trochu zvedla, zastavila výraznou převahu důrazně servírujícího i útočícího vékáčka, jež hodně těžilo též z perfektní defenzivy. Herní nadechnutí Gálíkových svěřenkyň však trvalo jen krátce, počínaje skóre 10:6 se modře oděné družstvo vrátilo nahoru (13:6). Aby vzápětí premiérově během střetnutí častěji zachybovalo (13:9). Tím se Severočešky chytily, znatelně zlepšily svůj výkon a dál dotahovaly až na nejtěsnější rozdíl (16:13, 18:17). Čadovy ovečky potom ještě vedly 21:18, leč koncovku vinou velkého výpadku (21:24) nezvládly - 23:25.

Startovalo se tedy vlastně nanovo, s určitou psychickou výhodou na hostující straně. Nicméně moravská parta nezůstala v útlumu dlouho a momentální zklamání bryskně překonala novou ofenzivou. Protivnice sice vyrovnaly z 6:4 na 6:6, ovšem od cifer 9:8 zase nestíhaly čelit kvalitě zkoncetrovaných Prostějovanek. Ty tentokrát překonaly i opětovný propad (16:15), načež rozjely vlastní špičkovou jízdu při servisu Kláry Faltínové (23:16). A ustály dílčí snižování celku zpod Ještědu - 25:20.

Družina okolo tradiční tahounky Nikoly Kvapilové však kontrovala prudkým nástupem do čtvrté periody. Právě slovenská univerzálka smečařsky úřadovala a v kooperaci s parťačkami zařídila Liberci větší náskok 1:4, posléze 3:7 a dokonce 7:12. Hanácké bojovnice tažené údernou Tošič ale nesložily zbraně, místo toho nejprve zkorigovaly na 10:13. A později - během ztrátové přetahované i po ní - osvědčily jak příkladnou trpělivost, tak obrovskou touhu po vítězství. Bod za bodem ukrajovaly ze své ztráty a pak i otáčely pro ně nepříznivý vývoj, až strhujícím sprintem úspěšně protnuly výsledkový cíl - 25:22 a 3:1.

„Podali jsme kvalitní týmový výkon a dokázali otočit čtvrtý set, ve kterém jsme dlouho prohrávali, což rozhodlo. Mám radost, že i v našem těžším stavu kvůli zraněním se holkám povedlo ztrátu dohnat a zápas dotáhnout do vítězného konce," dodal ještě na závěr Miroslav Čada.

„Určitě se nám to nehodnotí dobře, protože jsme prohráli. Hodně škoda je čtvrtého setu, kde jsme dlouho vedli o tři čtyři body, ale v koncovce nás soupeř dotáhl a otočil to. Hlavní rozdíl byl dnes v útoku a na bloku, tam nás Prostějov jasně přehrál. V tomhle byla větší kvalita na straně domácích. Získali jsme z utkání plno poznatků, zatím je to pouze 1:0 na zápasy. My určitě dokážeme hrát lépe, což budeme chtít v Liberci ukázat. Určitě půjde znovu o boj," shrnul vše Libor Gálík, trenér Dukly Liberec.

Druhé utkání série se odehraje pod Ještědem v úterý 2. dubna od 18 hodin.

VK Prostějov - VK Dukla Liberec 3:1 (14, -23, 20, 22)

Rozhodčí: Spáčil a Peloušek.

Čas: 122 minut.

Diváci: 370.

Stav série: 1:0.

Prostějov: J. Smolková, Trnková, Tošič, Faltínová, Löff, Bajusz. Libero: Meidlová. Střídala: M. Smolková. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

Liberec: Herdová, Vyklická, Robins-Hardy, Šulcová, de Mello, N. Kvapilová. Libero: Kolářová. Střídaly: Formánková, Dvořáková, Frankevych, Fixová, K. Kvapilová. Trenéři: Libor Gálík a Dita Gálíková.