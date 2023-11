Bojovali, snažili se překvapit obhájce titulu. To se jim ale nepodařilo. Futsalisté Liberce po dvou zápasech bez porážky doma nestačili na Plzeň, které podlehli 2:6.

Sestřih utkání Liberec - Plzeň. | Video: FTZS Liberec

„Zápas splnil očekávání, měli jsme ho celou dobu ve své režii. Nechali jsme vyniknout brankáře domácích Jerasova, když jsme přehrávali situace v zakončení. Jsem rád, že kluci po Lize mistrů přistoupili k zápasu velmi dobře,“ řekl Marek Kopecký, trenér Plzně.

Jeho svěřenci tak zvládli návrat do ligového kolotoče po náročném programu v Lize mistrů. To liberečtí svěřenci Karla Vrabce prohráli po dvou bodových zápasech.

Na první branku se čekalo do 6. minuty, kdy si nešťastně střelu Vnuka srazil do své sítě Žampa – 0:1. Na to odpověděl během chvíle Vyčítal, který si narazil s Daňkem a zavěsil pod břevno – 1:1. Naneštěstí pro Liberec se po pár chvílích z otočky prosadil bývalý hráč FTZS Adam Knobloch – 1:2. Do poločasu byla k vidění už jen jedna branka a to ze sálovek hostů. Z rozehraného VPK se prosadil Vnuk – 1:3.

Druhý poločas nabídl stejný obraz hry. Plzeň měla problémy s vysokým napadáním FTZS a vysvobozovala se z tlaku primárně ve hře v pěti s brankářem Vahalou. Ve druhém dějství se prosadil dvakrát Brazilec Vitinho a jednou Rešetár na zadní tyči, kdy Liberec bránil oslabení po červené kartě Jerasova. Ten nešťastně zasáhl míč rukou za hranicí vápna a byl vyloučen – 1:6.

Závěrečná power-play se Plzni nedařila podle představ. Rychlonohý Marek Bína vystihl pomalou přihrávku přes šířku a snížil do prázdné branky na 2:6.

„Myslím si, že proti týmu jako je Plzeň, je vždycky nesmírně těžké hrát, jelikož mají velmi kvalitní tým. Myslím si, že jsme víceméně zvládli vše, co jsme si před zápasem řekli. I když výsledek vypadá opět jako jednoznačná záležitost pro Plzeň, tak musím smeknout před každým v týmu, protože tam každý dnes opravdu nechal maximum a kdo zápas viděl, tak by mi dal za pravdu, že jsme dnes byli opravdu nepříjemný soupeř a nedali jsme to Plzni zadarmo,“ řekl Dmitrij Jerasov, liberecký brankář.

Liberec je v tabulce nejvyšší soutěže na osmém místě, v dalším kole ho čeká další super těžký zápas. V sobotu 11. listopadu totiž od 18 hodin nastoupí v Heřmanově Městci proti Chrudimi.