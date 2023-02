Už jen poslední okénko zbývá doplnit v prvoligové futsalové tajence. 21.. kolo definitivně poslalo o patro níž Vysoké Mýto i ústecký Rapid, o šanci na play-off přišla Česká Lípa. Naopak jistotu má Perštejn, o poslední volné místo si to v přímém souboji rozdají Liberec a Olomouc. První vzájemný duel skončil nerozhodně 2:2, oba soupeři jsou nyní srovnaní i bodově. Remíza ale, díky lepšímu skóre, bude stačit Liberci.

„Těžko se hodnotí takto vysoká porážka, která navíc znamená jistotu sestupu,“ hledal těžko slova zklamaný manažer sestupujícího Rapidu Ústí nad Labem Matěj Čapek. Jeho tým odsoudil ke 2. lize debakl 1:16 na palubovce Interobalu Plzeň. „V prvním poločase jsme dokázali v okleštěné sestavě relativně dobře odrážet útočnou snahu domácích. Po zranění Schorsche jsme museli odehrát 30 minut v šesti hráčích, což byla voda na mlýn domácím a projevilo se to také na konečném skóre,“ pokrčil bezmocně rameny.

Zklamání panovalo také v České Lípě, která po porážce 1:7 na Slavii ví, že jí po příštím utkání skončí sezóna. „Slavia byla lepší, my jsme hráli v hodně kombinované sestavě, přesto jsme podali podle mě slušný výkon. Měli jsme i šance, které jsme neproměnili,“ hodnotil zápas trenér Démonů Karel Kruliš. „ Kvalita Slavie se ale projevila a hrála do jejich karet. Vyhrála zaslouženě a gratuluji ji k vítězství,“ dodal.

Naopak nováček z Perštejna se topí v euforii, remíza 5:5 v Olomouci ho definitivně posunula mezi nejlepší osmičku, která si zahraje čtvrtfinále play-off. „V Olomouci jsme čekali podobné utkání. Na obou stranách bylo velké množství šancí, které my v posledních utkáních neumíme proměnit. Soupeř dal některé branky po nešťastných odrazech a měl psychickou výhodu. Ovšem my jsme se nevzdávali a nakonec jsme v poslední minutě dokázali vyrovnat,“ líčil Tomáš Polanský. „Nyní již konečně můžeme napsat, že jsme v premiérové prvoligové sezóně dokázali projít do bran play-off,“ dodal nadšeně.

Napodobit ho může Liberec, který vykřesal naději nečekanou výhrou 4:3 na Spartě. „Musím říct, že je to úžasný pocit vyhrát proti takovému týmu. Z mého pohledu musím pochválit všechny kluky, co dnes naskočili, nechali jsme na palubovce všechno a byly jsme po zásluze odměněni třemi body,“ radoval se liberecký brankář Dominik Vogt.