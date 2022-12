„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním se nám dařilo hrát podle plánu. Vycházeli jsme z aktivního bloku a chodili do nebezpečných brejků a za náš výkon jsme byli odměněni poločasovým vedením. V druhém poločase byla Sparta aktivnější a přitlačila nás svoji hrou v power play. Remíza je za mě spravedlivá a jsme za ni rádi," pochvaloval si liberecký kapitán Pavel Bína.

Sebevědomí Pražané přijeli pod Ještěd v kompletním složení včetně všech zahraničních akvizic. Úvodní minuty ale naopak patřily jednoznačně hráčům FTZS, kteří z aktivního bloku vyráželi do nebezpečných kontrů. Sparta je všechny přečkala a naopak ona z ojedinělého brejku otevřela skóre zápasu, kdy se trefil kapitán Brahimi – 0:1. Do poločasu bylo na Dukle veseleji. Liberec inkasovaná branka nakopla. Minutu před závěrečnou sirénou vybojoval na středu hřiště míč Jelínek a poslal do ložené šance kapitána Pavla Bínu, který se nemýlil – 1:1. O pár vteřin se liberečtí radovali znovu. Jelínek si vyměnil míč s Daňkem, který ho parádním pasem našel před odkrytou brankou – 2:1. Tak skončilo první dějství.

Druhý poločas Sparta přidala na obrátkách. Faul v pokutovém území znamenal 6m kop, který bezpečně proměnil Maxharraj a srovnal na 2:2. Celý druhý poločas bylo vidět na hřišti nespočet soubojů, brejků, nepřesností a emocí. Pražané se v závěrečných minutách rozhodli pro hru bez brankáře, v níž si vytvořili tlak, ale obětavý Liberec míč za záda skvěle chytajícího Masaříka nepustil a tak se týmy rozešly smírně po bodu za remízu 2:2!

„Opět jsme lacino ztratili dva body stejně jako v Mělníku. My jsme klasicky opět nedali do prázdné brány ze dvou, tří metrů anebo trefovali tyčku či břevno. Liberec si ten bod zasloužil jen kvůli bojovnosti a tvrdé hře, na kterou jsme nemohli odpovědět. Doufám, že tyto ztráty nás nebudou stát třetí místo v tabulce v dalším průběhu soutěže," kroutil hlavou sparťanský kouč Beni Simitči.