ompletní druhé kolo se neslo ve znamení výher hostujících celků, vyrovnaných bojů, které hned ve třech případech musel rozhodnout až tie-break. „Už před sezonou jsem říkal, že nejvyšší soutěž bude hodně zajímavá a dostat se do top čtyřky nebude pro nikoho snadné. Podobné ambice jako my má pět šest dalších celků,“ připomněl šéf liberecké Dukly Pavel Šimoníček, jenž prorokuje hodně zajímavý a kvalitní ligový ročník.

Ve šlágru doma jeho Liberec jen těsně 2:3 nestačil na Karlovarsko, stejně dopadlo i Ústí nad Labem, které v domácím prostředí přepustilo premiérovou výhru v letošním ročníku Benátkám nad Jizerou, tedy nováčkovi mezi elitou.

Vítězný prapor domácích celků tak udrželo jen Aero Odolena Voda.

TICHÁČEK: S MISTREM MOHLY BÝT BODY DVA

Pod Ještědem se poměřili dva medailoví aspiranti letošního ročníku. Dukla ve víkendové premiéře sice utekla hrobníkovi z lopaty v prvním kole v Benátkách, když prohrávala 1:2 a sety a musela odvracet celkem osm mečbolů, tentokrát doma prohrávala dokonce na sady 0:2, ale dokázala zápas dotáhnout do tieb-reaku.

„Super zápas. V prvním setu jsme byli horší na přihrávce na podání. To jsme potom zlepšili a Vary jsme v této činnosti přehrávali. Hlavně jsme výborně ztrátovali. Zde to chtělo jenom trpělivost, kdy najdeme dobrou přihrávku a dobrý servis. Škoda druhého setu, kde jsme to prohráli svojí nezkušeností. Přece jenom Vary už mají větší zkušenost, v poslední době vyhrály dva tituly. No a tieb-reak, dvě malý chyby, které kdybychom uhráli, tak by to třeba vypadalo úplně jinak. Kluci jdou herně nahoru, pracujeme na tom a už se moc těšíme na další zápas,“ řekl liberecký trenér Martin Demar.

Zdroj: Miroslav Solař

„Přijel k nám mistr a už před zápasem jsme si říkali, alespoň bod, to byl asi tak náš cíl, na to jsme si mysleli, a to se nám povedlo. Mohli jsme i ten tie-break vyhrát. Byly to ale naše chyby, jednoduché chyby, které by se nám neměly stávat. Kluci super bojovali, takže za to je musím pochválit, jako v Benátkách,“ řekl liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

VAŠINA: MYSLELI JSME NA VÍC, ASPOŇ ŽE JE BOD

Také Ústí nad Labem prohrálo proti Benátkám, které se vrátily mezi elitu po čtyřech letech, 0:2 na sety a nakonec z toho byl alespoň jeden získaný bod. „Asi jsme pomýšleli na víc bodů. Nicméně průběh utkání byl takový, že jsme nemuseli mít žádný. Dvě prohrané koncovky, které dávám na vrub nezkušenosti v této fázi. Jsem rád, že jsme byli schopni z tohoto nepříznivého stavu vykřesat naději na vítězství v tie-breaku. Ale tam se opět projevily v důležitých momentech některé chyby z nezkušenosti,“ uvedl ústecký trenér Lubomír Vašina.

„Z naší strany hrozně komplikovaný zápas. Prohráli jsme dvě koncovky v prvních dvou setech, pak jsme se vrátili do zápasu. Tie-break už byl hodně o náhodě. Chtěl bych vyzvednout Matouše Lanka, který hrál dobře. Taky jsme zápas ustáli na příjmu, bohužel nám moc nefungovala mezihra,“ uvedl ústecký kapitán Jiří Kořínek

V sobotu od pěti nastoupí k utkání 3. kola liberecká parta ve Frýdku-Místku proti Beskydsku, ven cestuje i SKV Ústí, které čeká západočeská výzva, od 18.00 nastoupí na palubovce Karlovarska.