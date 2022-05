S úsměvem doběhl i sportovec z Liberce Pavel Štryncl.„Vždycky se běží tak, jak se na závod natrénuje. Takže mně se moc dobře neběželo,” oddechuje s úlevou Pavel. ”Už nemám žádné sportovní cíle, ale sport je pořád můj život. Závody beru spíš týden od týdne, když zdraví a okolnosti dovolí,” říká učitel tělocviku a zeměpisu z gymnázia ve Frýdlantu skromně, přestože jeho sportovní kariéra je hodně bohatá. Výkon mu stačil na 29. místo v celkovém pořadí a pouhých 30 minut ztrátu na nového mistra České republiky ve skyrunningu.

Tím se stal Tomáš Hudec, který sice proběhl cílovou bránou o minutu druhý, ale vítěz Peter Fraňo je Slovák, takže se do národního pořadí nepočítá. Fraňo vyhrál v čase 1:53:11. „Jsem rád, že jsem mohl běžet skoro celý závod s Petrem, který patří ke světové špičce. Drželi jsme se spolu až do posledního kopce a díky tomu jsme drželi slušné tempo,” usmívá se Hudec. „Vždycky když můžu, tak přijedu, protože se to sjíždí slušná konkurence a mám to tu rád,” dodává.

V sezóně ho čekají mimo jiné tři velké závody, italský Lavaredo ultra trail, Sierre-Zinal ve Švýcarsku nebo Ultratrail de Mont Blanc. Na dvou z nich se potká i s Tomášem Fárníkem, který na Ještědu doběhl s minutovou ztrátou na Tomáše Hudce. Oba se ale na zahraničních závodech chystají na jiné trasy. „Člověk musí běhat všechno. V Itálii na Lavaredu bych chtěl 120 km, kolem Mont Blancu stovku. Ještěd se běží od začátku do konce krev, na těch delších závodech je to trochu jiné,“ popisuje Tomáš Fárník, který byl v loňském roce prvním mužem žebříčku Czech skyrunning association a za reprezentaci už běhal i jako junior.

V ženách byla nejrychlejší Štalzerová Lada v čase 2:20:54. Na druhém místě se ztrátou necelých sedmi minut doběhla Tereza Kubíčková. „Na první místo to dnes asi nebylo. Už když jsem vylezla poprvé na Ještěd, tak mi hlásili, že mám na první holku dvě minuty. Do kopce to moc netáhlo. I když v cíli jsem cítila, že mi ještě nějaké síly zbyly, tak možná jsem mohla víc zabrat. Jenže to se těžko odhaduje, když je člověk na trati sám,“ přemýšlí Kubíčková. Jisté je, že na nedělní výklus v Jizerkách síly zbyly. „Těším se, že dnes obejdeme všechny oblíbené podniky v Liberci, a co všechno sníme. A že se tu zítra půjdeme proběhnout,“ směje se Tereza. Trojici nejlepších žen uzavřela Barbora Marková s odstupem dalších sedmi minut.

Na nejdelší trasu vyrazilo 250 běžců všech výkonnostních kategorií. Nejpomalejší závodnice doběhla v čase 5 a půl hodiny. Kromě královské tratě ale do terénu vyrazili závodníci na vzdálenosti 12 a 6 kilometrů.

Krásné počasí, zajímavá trasa, dobré jídlo a atmosféra - to jsou podle ředitele závodu Hozy Dušánka zásadní podmínky povedeného závodu. „Všechno je báječné, nemůžu si na nic stěžovat,” neskrývá Dušánek radost. Obzvlášť trať si hodně závodníků chválí. „Trasu každý rok trochu měním. Má to své výhody i nevýhody. Vždycky jsem se snažil najít pro závodníky něco nového. Ale dnes jsem slyšel už od několika účastníků slyšel, že ta letošní byla zatím nejlepší. Možná ji příště zopakujeme. I když, těžko říct, co mě příště zase napadne,” směje se Dušánek.

Kromě Ještěd Skyrace pořádá během několik dalších běžeckých akcí. Zimní závod obdobných parametrů Winter Skyrace a letní a zimní 24hodinovku. Organizace závodů je tak celoroční činnost. Ale ani na místě pořádání nezačíná startovním výstřelem a nekončí poslední předanou medailí. „Je to minimálně týden práce před a po závodě, nachystat zázemí, ceny pro vítěze, označit a zase odznačit trasu a tak dále,” líčí Dušánek svůj plán na nadcházející dny.