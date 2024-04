Tohle semifinále play-off je opravdu velká bitva. S velkým B! Liberecké volejbalistky zvládly druhý zápas, na domácí půdě porazily Prostějov 3:1 a srovnaly celou sérii na 1:1.

Liberecké volejbalistky doma porazily Prostějov, semifinále tak srovnaly na 1:1. | Foto: Adriana Micáková

„Jsem hrozně ráda, že jsme zvládly 3:1 vyhrát. Tím jsme vyrovnaly sérii, a to je pro nás velmi důležité. Ohledně volejbalu, šlo to nahoru dolů. Myslím si, že nyní jsme na estetiku volejbalu vůbec nehleděly. Šly jsme prostě za vítězstvím, ať to šlo, jak to šlo,“ přiznala Klára Vyklická, kapitánka liberecké Dukly.

Severočešky se přitom hned na začátku dostaly pod tlak, jelikož první set prohrály 17:25. Ve druhém setu ale domácí hráčky odskočily do vedení 5:0 a bezchybnou hrou set získaly. Třetí sada byla velice vyrovnaná, Dukla si až v koncovce vypracovala slibný náskok po chybách soupeřek na útoku a zaslouženě zvítězila. Ve čtvrtém sadě liberecké hráčky předvedly snad nejlepší výkon druhého zápasu a nakonec zvítězily 3:1 na sety.

„Je to vyrovnané, je to krok, protože druhé utkání bylo těžké. Nevyšel nám první set a vrátili jsme se do toho utkání, a nakonec jsme srovnali na 1:1 a to je to nejdůležitější. Srovnaná série a boj bude pokračovat příště v Prostějově,“ zdůraznil Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

Je tak jasné, že semifinále se ještě určitě vrátí na sever Čech. Otázkou je, kdo bude mít na straně dva vítězné duely.

„Myslím si, že ve druhém utkání zaslouženě zvítězil Liberec. Měl vynikající obranu v poli a my jsme se neprosazovali. Myslím si, že to byl hlavní důvod naší porážky,“ sportovně přiznal Miroslav Čada, kouč Prostějova.

Hostující hráčky nenavázaly na své domácí vystoupení, v Liberci vyrobily příliš mnoho chyb. „Do utkání jsme vstoupily dobře. Bohužel nám to nevydrželo, začaly jsme dělat strašně moc nevynucených chyb, byly to takové zbytečnosti, například jsme byly v síti. Spíš si myslím, že to bylo o těch našich chybách. U soupeře hrála Nikola Kvapilová a tento zápas se povedl Lucii Herdové, to bylo pro nás stěžejní a budeme se muset z toho otřepat a doma něco ukázat,“ má jasno Simona Bajusz, kapitánka volejbalistek Prostějova.

Třetí semifinálové utkání se hraje na půdě Prostějova, start je v pátek 5. dubna od 18 hodin.