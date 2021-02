Severočeské futsalové derby mezi ústeckým Rapidem a libereckým FTZS dopadlo v lovosickém azylu lépe pro hostující Liberec (2:6). Trenéři obou celků se shodli, že výhra byla zasloužená, a rozhodl o ní zejména první poločas, který Rapid prohrál 0:4.

Rapid Ústí nad Labem – FTZS Liberec, 1. FUTSAL liga 2020/2021 | Foto: Deník / Radim Tuček

Nováčkovi nejvyšší soutěže z Ústí nad Labem první poločasy zkrátka nejdou, a potvrdilo se to i tentokrát. "Trápí nás stálá nemoc v podobě prvního poločasu. Neuhlídáme jednoduché situace a dostáváme soupeře do klidné hry," láteřil Martin Dlouhý. "Rozhodla velice dobrá první půle, kdy nás podržel brankář a podařilo se nám udržet čisté konto. Nepouštěli jsme Rapid do šancí a vypadalo to, že by mohlo být v poločase jasno," kontroval lodivod hostů Aleš Benek, který si v závěru připsal pár minut v liberecké powerplay.