Po první etapě vede posádka Jan Kopecký – Jan Hloušek z továrního týmu Škoda Motorsport, na druhém místě figuruje Filip Mareš s Radovanem Buchou za dealerský tým Laureta Auto Škoda Team a na třetí příčku se posunul Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou na další tovární Fabii R5 Evo. Provizorní první místo ve dvoukolkách drží Jan Dohnal, těsně před svým jmenovcem René Dohnalem, třetí je Václav Stejskal jun. V historicích vede po odstoupení Vlastimila Neumanna Jiří Káňa, za ním dojel druhý Miroslav Janota a třetí Tomáš Enge.

Jan Kopecký: „První etapa pro nás začala trošku nešťastně, na první erzetě před nás startér pustil Filipa Mareše, a to nás trochu rozhodilo. Myslím, že i Filipa. Stálo nás to nějaký čas. V následujících testech nám trochu ujížděl Venca, nicméně vždycky jen s minimálním rozdílem. Po servisu ale odstoupil, takže jsme se dostali do vedení. Letos je pro nás důležitý každý bod, takže zítra se budeme snažit vyhrát druhou etapu a udržet celkové vedení až do cíle.“

Filip Mareš: „My musíme být spokojení, jsme na průběžném druhém místě za Kopejdou, nějakých pětadvacet vteřin. Honza jede v továrním týmu, je to mistr světa, takže ta laťka je nastavena opravdu vysoko. A je fajn, že se s ním vůbec můžeme porovnávat. Samozřejmě víme, že jsme udělali nějaké chyby, a i když jsme neztratili moc, našim cílem je chyby nedělat a přiblížit se Honzovi ještě blíž.“

Dominik Stříteský: „Dneska to byl pro nás celkem dobrý den, kromě ranního zaváhání, kdy mi to nějak nešlo a hned na dvojce jsme vylétli ven. Něco jsme tam ztratili, pak jsme se chvilku hledali, ale nakonec to bylo super. Uvidíme zítra, zkusíme udržet dnešní tempo i třetí pozici.“

Jan Dohnal: „Dnešní etapa pro nás byla velmi náročná, máme technické problémy, padají nám řemeny z alternátoru a po každé vložce řemen měníme. Předpokládáme, že se nám ve vysokých otáčkách přidírá alternátor. Je to celkem tristní, na Bzí jsme auto tlačili asi čtyři sta metrů do kopce, takže toho mám docela dost. Jsem rád, že je dnešní etapa u konce.“

Letošní ročník Rally Bohemia pokračuje v sobotu druhou etapou se šesti rychlostními zkouškami v okolí Mladé Boleslavi. Pokud chcete maximum informací, sledujte Rally Bohemia LIVE.

JAN KOUDELKA