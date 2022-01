Právě z důvodu zatopeného bivaku byl organizátor nucen změnit cíl dnešní druhé etapy Rally Dakar 2022. Namísto do Al Artawiyahu po průjezdu měřeným úsekem si to soutěžící nasměrovali rovnou do dalšího bivaku v Al Quasumah.

V případě Davida Pabišky, který reprezentuje slovenský Jantar Team v kategorii Original by Motul dnešní etapa dopadla velmi dobře, když v absolutním pořadí mezi motocyklisty dojel na čtyřicátém osmém místě a v kategorii Original by Motul na pátém místě. Toto umístění jej zároveň posunulo v kategorii na průběžné šesté místo.

„Dnes to bylo fajn, na motorce jsem se cítil dobře. Je pravda, že místy jsme letěli doslova na doraz. Když jsem se podíval na tachometr a byla na něm rychlost sto šedesát tři kilometrů v měkčím písku, tak to už bylo opravdu dost a chvílemi jsem z toho měl už strach. Do tankovačky to bylo všechno v pořádku, ale po ní jsme šli sto třicet kilometrů jen v dunách. Tam jsem dvakrát padl, ale to nevadí, jsem spokojený,“ popsal druhou etapu David Pabiška.

Třetí etapa Rallye Dakar 2022 se konala v okolí Al Quasumahu, přičemž na soutěžící čekala dvě stě padesát pět kilometrů dlouhá rychlostní zkouška. Organizátor byl nucen z důvodu silných dešťů v okolí Al Artawiyahu zkrátit asi o sto kilometrů původně plánovanou délku trati. Co se týče podkladu, opět to byl písek a duny, přičemž podklad byl po zmíněných deštích navíc i pořádně promočený.

David Pabiška, soutěžící v kategorii Original by Motul byl se svým výkonem po dojezdu do cíle spokojen, přičemž v dnešní etapě mu v rámci kategorie patřilo sedmé místo a ztráta na vítěze 14 minut a 5 vteřin.

„Bylo to dobré a já jsem opravdu spokojen. Na trati dost foukalo, co nám pomohlo, protože se dalo jet velmi rychle. Ani jednou jsem nespadl, byla to paráda. Při navigaci jsme se měnili s jedním dalším jezdcem, chvíli to táhl on, chvíli zase já, fungovalo to a ujeli jsme několika dalším jezdcům.“ řekl David Pabiška po dojezdu do cíle měřeného úseku.

V průběžné klasifikaci kategorie Original by Motul se posunul na 5. Místo a v celkovém pořadí mu patří 50. příčka.

Ve čtvrté etapě se všichni účastníci opravdu dostanou do hlavního města Saúdské Arábie, do Riyáhu.