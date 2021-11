„Mladá Boleslav dokázala dát v důležitých momentech branky, mi góly nedali. Odevzdali jsme bojovný výkon, bojovali jsme až do konce a v omezeném počtu hráčů udělali maximum,“ uvedl Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.

Jeho svěřenci okupují osmé místo, před devátou Ostravou mají jednobodový náskok. „Ukončili jsme první polovinu soutěže, s postavením v tabulce jsme spokojení. Zatím jsme prostě tam, kde jsme chtěli být. To znamená v první osmičce s reálným kontaktem do šestého místa. Tam, kde jsme měli bodovat jsme bodovali, možná jsme mohli uspět s některými silnějšími celky. Neklidní jsme naopak ze šesti zraněných hráčů, navíc se nám někteří nevrátí do konce sezony. Proto pro nás druhá polovina ročníku může být těžká. Můžeme tam narazit na fakt, že nás bude málo,“ dodal.

Superliga pokračuje v týdnu. Liberec se ve čtvrtek představí na Spartě.

FBC Liberec – Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 6:9 (1:2, 3:5, 2:2)

Branky a nahrávky: 11. Mádlo (Šoltys), 22. Smutný (Valeš), 24. Ferdan (Stránský), 31. Rozkovec (Mádlo), 47. Smutný (Wiener), 56. Ferdan (Stránský) – 12. Zakonov (Suchánek), 14. Do. Beneš (Curney), 23. Hemerka (Do. Beneš), 27. Tadeáš Chroust (J. Bína), 28. Pěnička (Punčochář), 32. Tokoš, 37. Hemerka (J. Bína), 41. Curney (Pěnička), 60. Tokoš (L. Bauer)