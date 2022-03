Ceny přišli předávat například primátor města Liberec Jaroslav Zámečník nebo prorektorka Univerzity Karlovy Radka Wildová.

Vyhlašováno bylo 9 kategorií a ani v jedné nebyla nouze o významná jména. Dvě nejvyšší příčky v kategorii jednotlivců porota přisoudila olympijským reprezentantkám Ester Ledecké a Evě Samkové, ocenění za ně pochopitelně převzali kolegové z realizačního týmu. Mezi dalšími oceněnými byli například automobilový závodník David Pabiška, lyžař Jan Zabystřan, fotbalový veterán Jiří Ježek, trenér fotbalistů Luboš Kozel a další. Do síně slávy byla uvedena horolezkyně Alena Čepelková.

Ti nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích budou zařazeni do krajského kola společně s nejúspěšnějšími sportovci okresů Semily, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa. To se uskuteční 25. dubna v Divadle F.X. Šaldy v Liberci.

Cena, kterou sportovci obdrželi od České Unie Sportu a města Liberec určitě nevyváží významem sportovní úspěchy a medaile, ale určitě potěší, že si domovské město váží jejich výkonů a ocení je takto za jejich reprezentaci.

Kompletní výsledky ankety pro okres Liberec:

DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI:

1. SAMKOVÁ Eva (Dukla Liberec), snowboardcross. Bronzová na mistrovství světa.

2. LEDECKÁ Ester (Dukla Liberec), alpské lyžování). Na MS v Super G a v downhillu 4. místa, na MS v kombinaci 8. místo.

3. PAVLIŠTA Vít (AC Slovan Liberec), atletika. Mistr republiky v půlmaratonu a půlmaratonu, dlouhodobě elitní český vytrvalec.

4. TRNKOVÁ Veronika (VK Dukla Liberec), volejbal. Blokařka, opora mistryň republiky a nejlepší hráčka české extraligy sezony 2020/21.

5. MAYER Stanislav. Paragliding. Na mistrovství světa v Argentině bronzový v družstvech, pátý v jednotlivcích na mistrovství Arabských Emirátů.

6. CYPRIÁN Lukáš (BFC Liberec), kickbox. Mistr republiky v kickboxu (K1), 5. místo na MS v Itálii (K1), 6. místo na Hungary World Grand Prix, 4. místo na Wako World Grand Prix v Praze.

7. ZABYSTŘAN Jan (Dukla Liberec), alpské lyžování. 9. místo v kombinaci na MS.

8. PABIŠKA David. Motosport. Pravidelný účastník prestižního Dakaru. V roce 2021 již podvanácté.

9. KOCUMOVÁ Zuzana. Spartan Race. Extrémní překážkové závody, mistryně Evropy.

10. PAŽOUT Ondřej (Dukla Liberec), severská kombinace. Na MS 13. místo.

DOSPĚLÍ - DRUŽSTVA:

1. VK Dukla Liberec (volejbal). Ženy - mistryně České republiky.

2. DUKLA Liberec (snowboardcross). Eva Samková a Jan Kubičík - 5. místo na mistrovství světa v týmech.

3. LTK Liberec (tenis). Smíšené družstvo, mistři republiky v 1. lize (nejvyšší soutěž řízená Českým tenisovým svazem).

4. JUDOCLUB Liberec. V extralize juda mužů 2. místo.

5. PLOCHÁ DRÁHA Liberec. Bronzové umístění v Extralize.

MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI:

1. BURSA Jakub (SKP Slavia Liberec), plavání. Na evropského šampionátu juniorů v Římě získal stříbro v polohovém závodě na 400 m. Reprezentant dospělých.

2. GAJDOŠ Ondřej (AC Slovan Liberec), atletika. Čtyřikrát 1. místo - MČR dorostu na 1500 m v hale, MČR dorostu v přespolním běhu, MČR dorostu na 1500 m na dráze, na MČR dorostu 3000 m na dráze.

3. STRÁNSKÝ Šimon (FBC Liberec), florbal. Juniorský reprezentant, mistr světa U19 v roce 2021, jedna z klíčových postav týmu. V současnosti hraje nejvyšší mužskou soutěž.

4. ČERMÁK Martin (FBC Liberec), florbal. Juniorský reprezentant, mistr světa U19 v roce 2021, opora týmu. Aktuálně hraje nejvyšší mužskou soutěž za Tatran Střešovice.

5. RÁZL Jan (BK TU v Liberci), badminton. Zlato a stříbro z mistrovství republiky do 17 let.

6. PŮBALOVÁ Nela (TJ Dukla Liberec), běh na lyžích. Na MSJ - 15. a 16. místo. Trojnásobná mis-tryně republiky v U18.

7. HASTRDLOVÁ Lucie (Box Club - H Liberec), box. Mistryně republiky 2021.

8. ŠLAPÁK David (AC Slovan Liberec), atletika. Na MEJ v Tallinnu 12. místo na 3000 m, na ME v krosu v Dublinu 49. místo, na MČR juniorů - 3. místo na 1500 m, MČR v přespolním běhu - 2. místo, na MČR mužův běhu na 1500 m - 6. místo.

9. UCHYTILOVÁ Veronika (Sport Aerobic Liberec), gymnastický aerobik. Reprezentantka - starší žákyně. Mistryně ČR 2021, vítězka obou kol mezinárodní soutěže Pohár federací 2021, absolutní vítězka ročníku. Nominace a účast na MS věkových skupin v kategorii trojic (Baku), účast na mezinárodních závodech Bulgarian Open 2021, Slovak Open 2021.

10. SMUTNÝ Filip (FBC Liberec), florbal. Juniorský reprezentant v novém cyklu, v nejmladším možném věku hrající nejvyšší mužskou soutěž.

MLÁDEŽ - DRUŽSTVA:

1. FBC LIBEREC - florbal. Tým chlapců U18 získal zlato na mezinárodním prestižním turnaji Prague Games 2021.

2. BÍLÍ TYGŘI Liberec - hokej. Akademie TJ byla vyhlášena jako třetí nejlepší v republice a navázala tak na předchozí zlatý hattrick, kdy tři předchozí roky byla vyhlášena jako nejlepší.

3. A-STYL Liberec - gymnastický aerobik. Trio AG2 (juniorky) Karolína Dvořáková, Karolína Volhejnová a Veronika Wienerová získalo 1. místo na MČR, 2. místo na Czech Aerobic Open, 3. místo na Poháru federací v Bratislavě a Praze.

4. ŠERM Liberec - šerm. Melounová Tea, Konečná Karolína, Princová Ester – 2. místo na Mistrovství ČR družstev, mladší žačky.

5. LTK Liberec - tenis. Družstvo mladších žáků obsadilo 3. místo na mistrovství republiky družstev.

VETERÁN: nad 60 let

JEŽEK Jiří (Kunratice), fotbal. Ve svých 64 letech patří k oporám týmu ve III. třídě.

VÁGNER Milan (Judoclub Liberec), judo. Mistr Maďarska a Mistr republiky v kategorii M10, ve váze 100 kg.

TRENÉR PROFESIONÁL:

GÁLÍK Libor (VK Dukla Liberec), volejbal. Trenér žen, mistryň republiky.

KOZEL Luboš (FC Slovan Liberec), fotbal. Vyvedl Slovan z krize do klidnějších vod.

TRENÉR - AMATÉR:

KLÍMA Jiří (USK Slavia Liberec), basketbal. 35 let trenér basketbalu na TUL, předseda VSK.

KODÝM Jiří (SKST Liberec), stolní tenis. Trenér vozíčkářů včetně paralympijských medailistů Jiřího Suchánka a René Tauše.

HANDICAPOVANÍ:

SUCHÁNEK Jiří (SKST Liberec), stolní tenis. Třetí místo v družstvech a pátý ve dvouhře na paralympiádě 2021 v Tokiu. Třikrát prvenství na MČR.

SÍŇ SLÁVY:

ČEPELKOVÁ Alena, horolezectví. Bývalá reprezentantka, která patřila ke světové špičce. V letech 1997 místopředsedkyně a od roku 2005 do 2009 předsedkyně svazu.