/FOTOGALERIE/ Opět špatný začátek stál liberecké futsalisty všechny body s Mělníkem. A navíc ještě bídná hra ve druhém poločase, který nezvládli v poměru 2:6. Celkově tak Liberec nezvládl duel o tolik potřebné body ve VARTA futsal lize 3:9.

Futsalisti FTZS Liberec ohavně prohráli doma s Mělníkem 3:9. | Foto: Deník / Miloslav Cihlář

Přitom do tohoto duelu měl Mělník na svém kontě pouhé čtyři body, oproti deseti Libereckým. Jenže když máte takového forvarda, jako je Josef Gabčo, není co řešit. Urostlý mělnický borec se jen těžko odděloval od míče a domácím nasázel celkem čtyři branky a na jednu přihrál. To Liberec se naopak v koncovce tradičně trápil a potvrdilo tak pověst gólově druhého nejhoršího týmu v soutěži, navíc Mělník působil na palubovce Dukly proti domácím futsalověji.