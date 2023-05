Konec dobrý, všechno dobré. Liberecké volejbalistky udělaly za extraligovou sezonou bronzovou tečku. Vítězky základní části v nejkratším možném čase porazily prostějovské úřadující šampionky 2:0 na zápasy. Derniéra však byla napínavá, nic pro slabé povahy. "Byl to infarktový zápas," řekl kapitánka slavící Dukly Nikola Kvapilová k výhře 3:2.

Druhý zápas série o bronz: Prostějov - Liberec. Dukla slaví bronzové medaile. | Foto: Deník/David Kubatík

Hanačky se snažily, aby si vynutily rozhodující zápas číslo tři, avšak před vlastním publikem podlehly 2:3 (-16, -27, 25, 25, -13) a bylo hotovo.

"Díky výbornému nástupu a kvalitnímu výkonu jsme vedly 2:0 na sety, ale asi už jsme se viděly v autobusu na cestě domů s medailemi na krku. Místo toho jsme hodně polevily, dělaly hrozně moc nevynucených chyb a soupeři ulehčily vyrovnání na 2:2," uvedla Nikola Kvapilová, kapitánka VK Dukla Liberec.

Drama gradovalo tedy v tiebreaku: "Naštěstí se nám ho podařilo obratem z 5:9 parádně vybojovat. Končit sezónu medailovým vítězstvím je super, i když jsme chtěly titul,“ přiznala Kvapilová.

Výborný nástup do posledního zápasu play off si chválil i Libor Gálík. "Ano, začali jsme výborně, byli dobře připravení a dlouho hráli skvěle. Potom nám však absolutně odešel útok, domácí se zvedli. Nakonec zápas dospěl až do tiebreaku, a jak to mezi námi a Prostějovem v letošní sezóně často bývalo, i ten provázel velký obrat. Jsme nesmírně šťastní, že v náš prospěch a nemusíme tudíž hrát třetí utkání série," konstatoval liberecký trenér.

Derner se těší na libereckou sezonu číslo devatenáct. Ikona má být nadále vzorem

"Zápas jsme nezačali dobře, ale postupně se dostali do hry. I za nepříznivého stavu 0:2 na sety bylo vidět, že nejsme smíření s porážkou a utkání jen nějak dohrajeme. Škoda koncovky druhé sady, kde se nám podařilo utéct ze skóre 20:24 a potom jsme měli dva setboly, které však zůstaly neproměněny. Další dva sety byly z naší strany výborné, totéž tiebreak do stavu 9:5. Pak jsme bohužel tohle vedení nedotáhli k vítězství, když nás asi psychicky svázalo vědomí, že už jsme blízko. A úplný závěr jsme nezvládli," litoval na portálu cvf.cz Miroslav Čada, zkušený trenér VK Prostějov.

„Začaly jsme hrát pozdě. Jako už mnohokrát v této sezóně jsme do utkání vstoupily špatně, ztratily první set, pak i druhý a najednou prohrávaly 0:2, což se těžko otáčí. Přesto se nám to skoro povedlo, bohužel v teibreaku od vedení 9:5 jsme udělaly několik hrubých chyb. A to nás nakonec stálo vítězství a poslání série o bronz do rozhodujícího třetího zápasu,“ dodala kapitánka poražených Simona Bajusz.

Extraliga volejbalistek, o 3. místo:

VK Prostějov – VK Dukla Liberec 2:3 (16:25, 27:29, 25:21, 25:15, 13:15)

Rozhodčí: Kovář, Spáčil. Diváků: 500. Konečný stav série: 0:2.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Trnková, Silva, Meidlová, Löff, libero Stavinohová - Nováková, M. Smolková, Nikolova.

Liberec: Lyklema, Šulcová, Nečasová, N. Kvapilová, Kojdová, Kohoutová, libero Kolářová - Blažková, Bartošová, Deisl, Frankevych, Dvořáková, Fixová.