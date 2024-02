Liberecké volejbalistky prošly ve Final Four Chance Českého poháru žen v Kutné Hoře do finále, kde je čekají obhájkyně loňského triumfu z brněnského Králova Pole.

Volejbalistky TJ Ostrava v semifinále Final Four Českého poháru v Kutné Hoře podlehly Dukle Liberec 1:3. Foto: Český volejbalový svaz | Foto: Deník/VLP Externista

Úvodní krok liberecké volejbalistky zvládly, v semifinále porazily Ostravu 3:1.

„Do utkání jsme vstoupili výborně, ale od druhého setu to byl spíš boj než hezké utkání, což se ovšem v tomto vypjatém turnaji počítá. Postoupili jsme do finále, takže jsme spokojeni," řekl před večerním finále liberecký trenér Libor Gálík.

„Já jsem strašně ráda za tuto výhru. Věděly jsme, že to nebude lehký zápas, připravovaly jsme se na něj celý týden a momentálně máme i nějaké zdravotní problémy, takže o to sladší tato výhra je,” přidala smeřačka Dukly Lucia Herdová.

Ostravanky byly zklamané. „Ano, nás ten dnešní zápas bude mrzet, ale musí nás mrzet jenom dneska a zítra už se jede nanovo a chceme zabojovat o medaile. Největším rozdílem byl servis, kde jsme soupeře netlačili a byli nedůrazní. Alfa omega byl servis a příjem,” uvedl kouč poražených Zdeněk Pommer.

Smutná byla i ostravská kapitánka Sandra Skřivanová. „Moc mě mrzí, že jsme nepostoupily do finále, protože jsme na to měly, ale bohužel jsme to dnes nepředvedly. Řekly jsme si, že na hřišti necháme všechno, což jsme podle mě neudělaly. Byly jsme nedůrazní na servisu, nechaly jsme si Liberec zbytečně rozehrát, a potom už jsme nedokázaly ustát ten tlak, který na nás vyvinuly, což je škoda.”

TJ Ostrava – VK Dukla Liberec 1:3 (18:25, 25:22, 15:25, 17:25)Rozhodčí: Činátl, Kvarda. Diváků: 520.Ostrava: Mikelová, Hadačková, Kašparová, Kojdová, Jedličková, Skřivanová, libero Slavíková. Střídaly: Chládková, Jakuškina, Bauerová, Jasečková, Látalová, Zedníková.Liberec: Šulcová, Mello, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy, libero Kolářová. Střídala: K. Kvapilová.