Hattrickem se blýskl Marek Bína, který trefil tři góly i při první liberecké výhře v sezoně. Severočeši tehdy porazili 6:4 Vysoké Mýto. „Skvěle jsme vstoupili do utkání a celý zápas jsme si drželi náskok. Chtěl bych všechny pochválit za přístup. Potřebovali jsme vyhrát a zvládli jsme to na jedničku. Opět přišlo spousty diváků, kterým patří dík od celého týmu,“ pochvaloval si Jakub Dlask, liberecký brankář.

„Jednoznačně náš nejhorší výkon v sezoně, věřím, že se podobný zápas už nebude opakovat. Soupeř nás předčil především v nasazení, chuti po výhře a zaslouženě nás porazil. Máme čtrnáct dní na to se z tohoto zápasu oklepat a vrátit se ke hře a přístupu, který nás zdobil minulé zápasy,“ zlobil se Matěj Čapek, hrající předseda Rapidu.

Dvě branky Liberce obstaral Jakub Daněk. „Těžší pro mě byl určitě první gól. Milan Bialek mi to sklepl do lajny, já si dal dotek dopředu, ale dostal jsem se do docela velkého úhlu, tak jsem se to snažil trefit pod břevno na zadní tyč a naštěstí se to povedlo. Druhý gól už byla lehká záležitost, kdy mi to Viktor Žampa připravil před úplně prázdnou bránu,“ popsal obě branky.

Českolipští Démoni se představili v hale pražské Sparty, kde mohli jenom překvapit. Nestalo se, Lípa prohrála zaslouženě 6:1 a klesla na předposlední místo v tabulce. „První poločas jsme hráli dobře. Potom jsme si za stavu 2:1 dali vlastní gól. Ve druhé půlce neproměněná penalta, druhý vlastní gól a červená karta. Bylo rozhodnuto. Gratuluji Spartě k zaslouženému vítězství,“ pravil Jiří Šubrt, předseda České Lípy.

To Sparta drží v tabulce třetí příčku. „Zápas mě opět lehce znepokojil během prvního poločasu. Náš dosavadní způsob hry nefungoval, a tak jsme museli druhý poločas hrát jinak a hned kluci hráli lépe. Byl jsem spokojený s jejich výkonem. Výsledky 3:1 a 3:0 za oba poločasy není špatné skóre. Je mi líto dvou tečovaných střel, Maxharraj mohl mít opět hattrick. Ve druhé půli se dostal do tempa i Mikus a takové výkony od něj očekávám. Martin Hora zvládl po zranění hrát celý zápas, což je dobrá zpráva. Teď nás čeká dlouhá pauza,“ konstatoval kouč Sparty Beni Simitči.