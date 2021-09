Futsal, 1. FUTSAL liga, 2. kolo: Démoni Česká Lípa – FK Chrudim 1:4 (0:4) Branky a nahrávky: 37. Fichtner – 1. Balog (Max), 4. Max (Balog), 8. Max (Everton), 15. Max (Everton). ŽK: 1:0. Diváci: 130. FC Démoni Česká Lípa: Kyrov, Lecjaks – Bialek, Klimt, Fichtner, Havrda, Švec, Zapletal, Kopeček, Caizl, Potoček, Maur, Rott, Bejda. Svarog Teplice – Sparta Praha 7:4 (3:4) Branky a nahrávky: 2. Diece (Adriano), 8. Adriano (Varela), 11. Varela (Adriano), 22. Varela (Diece), 23. Varela (Adriano), 32. Adriano, 40. Hůla – 7. Neto, 17. Křivánek (Neto), 20. Křivánek (Angellot), 20. Neto (Křivánek). Rozhodčí: Řeháček, Milner. ŽK: 1:1. Diváci: 130. Svarog FC Teplice: Hůla (Mareš, Ajdinovič) – Diece, Adriano (C), Senra, Varela – Slepčík, Pacheco, Rhouila, Slavík, Abrham, Matas. Rapid Ústí nad Labem – FTZS Liberec 0:5 (0:2) Branky: 4. Benek (Vik), 8. Vik (Benek), 26. Žampa (Jelínek), 30. Vik (Baran), 39. Hořák (Janouš)Rozhodčí: Lasch, Vlašič. ŽK: 2:0. Diváci: 89. FC Rapid Ústí nad Labem: Votava (4. T. Mrázek) (Smolař) – Jaroslav Zápotocký, Jiří Zápotocký, P. Výborný, Gajdoš – Zajíček, M. Macháček, Koc, do 4. Hajaš – od 4. Klier, připraven M. Čapek. Trenér: Martin Dlouhý. FTZS Liberec: Vogt (Dlask) – Vobořil, T. Jelínek, Žampa, P. Bína – Vik, Baran, Benek, Žoček – od 27. Baláž, od 27. Janouš, od 27. Hořák, od 27. Janáček. Trenéři: Karel Vrabec, Robert Mezei.

„Zápas rozhodlo naše neproměňování brankových příležitostí. Když se Liberec dostal do dvoubrankového vedení, zatáhl obranu a nám nebylo souzeno vstřelit branku,“ krčil naopak zklamaně rameny trenér Rapidu Martin Dlouhý. Ten musel kromě bodových ztrát počítat i ty personální. Kvůli zranění mu hned v úvodních minutách vypadl odchovanec Dan Hajaš, při první inkasované brance si přivodil zranění také brankář Votava.

„Rapid si na začátku zápasu vypracoval šance, nás podržel gólman. Poté jsme se dostávali více do hry a vytěžili více ze šancí, které jsme si vytvořili. Zápas byl bojovný, na hřišti se pralo o každý flek, ostatně jako každé utkání s Rapidem,“ těšilo kouče hostů Karla Vrabce.

„I když tyče zvonily, jako zvony v kostele, řekl bych, že ve druhé půli se Chrudim zatáhla, nechala nás tvořit a chtěla chodit do brejků. Nás podržel brankář Kirov. Podařilo se nám vstřelit branku a korigovat výsledek. Kluky chválím za skvělý přístup a bojovnost,“ ocenil Kruliš výkon svých svěřenců.

„Chrudim na nás vlétla ve velkém tempu, byl to kolotoč,“ přiznal Karel Kruliš, kouč České Lípy. „Odehráli jsme excelentní první poločas, ve kterém jsme dokázali vstřelit čtyři góly a několikrát nastřelili brankovou konstrukci,“ pochvaloval si Tomáš Koudelka z Chrudimi.

Druhým kolem pokračovala od pátku do neděle 1. FUTSAL liga. Zatímco Liberec a Teplice slaví tři body, Ústí n. L. a Česká Lípa odešly s prázdnou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.