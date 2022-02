Svěřenci trenéra Jana Javůrka jsou tak ve skupině o 9. 15. místo aktuálně na čtvrtém místě. Přímou záchranu si přitom zajistí první dva nejlepší celky.

„Bohužel nám do sestavy hodně zasáhl covid, který nám vyřadil hned čtyři hráče základní sestavy. Proti silnému celku ČZU to bylo prostě hodně znát. Kdybychom byli v plné síle, bylo by to jiné. Tým bojoval, ale na body to prostě nestačilo,“ sportovně přiznal Jan Javůrek, kouč českolipské Lokomotivy.

Povinné vítězství pak Česká Lípa sebrala proti poslednímu celku tabulky, když tým MFF Praha porazila ve třech setech.

„Vítězství to bylo sice podle výsledku jednoznačné, ale rozhodli jsme to až v koncovkách,“ podotkl Javůrek.

Česká Lípa tak v tabulce klesla na čtvrté místo a situaci už nemá ve své moci. Druhé místo aktuálně drží rezerva extraligového Liberce. Lokomotiva na Duklu ztrácí dva body, na třetí Lvi Praha B pak jeden bod.

V posledních kolech navíc oba týmy ze severu Čech hrají se stejnými soupeři. Vydají se na Moravu, kde je čeká Staré Město a také Ostrava.

„Šance sice ještě žije, ale nemáme to ve svých rukách. Musíme se pokusit uhrát co nejvíce bodů a ještě doufat, že Liberec a Lvi zaváhají. Ale to bude hodně těžké,“ pokračoval Javůrek.

Pokud se Lokomotiva nezachrání v této skupině, šance na udržení prvoligové příslušnosti stále žije.

„Záchranu si zajistí první dva celky z každé skupiny. Zbylých pět si to pak rozdá mezi sebou každý s každým. První dva se pak zachrání, třetí skončí v baráži a poslední dva sestupují. Jelikož se budou počítat dosavadní výsledky, je pro nás velmi důležité, abychom proti Ostravě a Starému Městu vydolovali co nejvíce bodů,“ dodal Jan Javůrek.

Poslední zápasy této skupiny se budou hrát 18. a 19. února. Lokotka začne v pátek od 18 hodin ve Staré Městě, v sobotu nastoupí od 11 hodin na ostravské palubovce.

Volejbal, I. liga - skupina o 9. až 15. místo:

11. a 12. kolo: Dukla Liberec B - MFF Praha 3:2 (-19, 14, 13, -24, 13), Česká Lípa - ČZU Praha 0:3 (-16 ,-17, -22), Lvi Praha B - Ostrava 3:0 (17, 17, 12), Liberec B - ČZU Praha 3:0 (11, 16, 19), Česká Lípa - MFF Praha 3:0 (18, 20, 27), Lvi Praha B - Staré Město 3:0 (21, 20, 19).

Bude se hrát: 18. února: MFF Praha Lvi B, Ostrava Liberec B, Staré Město Česká Lípa. 19. února: ČZU Praha Lvi B, Ostrava Česká Lípa, St. Město Liberec B.

Tabulka: 1. ČZU Praha 22, 2. Dukla Liberec B 20, 3. Lvi Praha B 19, 4. Lokomotiva Česká Lípa 18, 5. Ostrava 13, 6. Staré Město 9, 7. MFF Praha 7.