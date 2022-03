Zápas se mi hodnotí určitě výborně, vyhráli jsme 8:1. Prvních sedm, osm minut jsme čekali na první branku, ale jinak jsme měli celý zápas pod kontrolou. Byli jsme trpěliví, podařilo se nám dát slepené góly a zbytek zápasu už jsme si pohlídali. Loni jsme se v prvním zápase v play-off trápili, letos jsme ho zvládli bez problémů a do Liberce se nám pojede dobře,“usmíval se plzeňský futsalista Michal Holý.

„Vycházeli jsme z dobrého bloku a snažili se dostávat do brejkových situací. Prvních deset minut jsme si vypracovali několik slibných šancí, kde nám k první brance zápasu chyběl už jen krůček. Škoda, že jsme to nebyli my, kdo vstřelil první branku, mohlo by to být zajímavější. Pak přišel nástup famózně hrajícího Seidlera, který otevřel skóre. I přes ten výsledek musím kluky pochválit. Do druhého zápasu si musíme říct na čem a jak zapracovat, abychom předcházeli těm obdrženým brankám a co udělat lépe, abychom jich více vstřelili,“ zhodnotil vše Karel Vrabec, kouč liberecké futsalové party.