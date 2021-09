„Na úvod jsme měli těžkého soupeře, na které jsme ve vítězných přípravných zápasech nenarazili,“ uvedl trenér liberecké party Zdeněk Skružný, jehož svěřenci v létě podlehli pouze v Českém poháru.

Na palubovce úřadujících šampionů se hosté museli obejít bez řady opor, které mužstvo opustily. „Nebylo v našich silách ty kluky udržet, protože všichni odcházeli do jiných měst vesměs kvůli studijním důvodům.“ vysvětlil Skružný.

Obhájci titulu vstoupili do sezony dobře, po necelých dvou minutách otevřel skóre Natov, jenž pohotově proměnil přesilovku a v úvodní třetině skóroval ještě Tokoš. Ve druhé části zvyšovali Bína, Chroust a Pěnička, za Liberec pouze korigoval v početní výhodě Kopecký. Boleslav mířila přesvědčivě za úvodními třemi body v sezoně, výsledek má konečnou podobu 10:2.

„Padesát minut jsme nehráli úplně špatnou partii, vytvořili jsme si i příležitosti, ale nedokázali je využít. Problémy nám dělali brejky domácích. V posledních deseti minutách jsme si dojem z utkání pokazili, což mě mrzí,“ uvedl kouč Liberce.

„Dlouho jsme hráli na hraně našich možností, ale nebyli jsme efektivnější a mohlo to být zajímavější. Zápas nám nějaké věci ukázal a do dalších utkání můžeme být silnější a ponaučení,“ uvedl liberecký hráč Matěj Klucho.„Byl to zápas, který dopadl přesně, jak jsme chtěli. Byli jsme kompaktní v obraně a dařili se nám brejky. Po změnách jsme byli jsme to zvládli, ale musíme být dál trpěliví,“ uvedl boleslavský trenér Petr Novotný.

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav – FBC Liberec 10:2 (2:0, 3:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 2. Natov (Suchánek), 10. Tokoš (Koláčný), 23. Bína (Šebek), 27. Chroust (Gruber), 38. Pěnička (Curney), 46. Curney (Natov), 54. Curney (Beneš), 57. Tokoš (Gruber), 58. Pěnička (Beneš), 59. Zoufalý (Tomašík) – 31. Kopecký (Valeš), 48. Šoltys (Kopecký). Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Diváků: 265.