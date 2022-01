Prolog měl 19 měřených kilometrů, po kterých absolvovali jezdci dlouhý přejezd do Hailu, který měřil přes 650 km.

Následovala startovní rampa, kterou liberrecký David Pabiška zažil již po třinácté a i letos bude bojovat ve třídě bez asistence Original by Motul.

Výsledkově David začal na 67. pozici, i když to popravdě zpočátku vypadalo na podstatně lepší výsledek. O ten se připravil navigátorskou chybou, která však potrápila většinu závodníků ve všech kategoriích.

„Krátký, pouhých devatenáct kilometrů dlouhý Prolog byl pro mě tak trochu na rozhýbání a na to, abych zjistil co a jak funguje, nebo nefunguje. Měřený úsek byl fajn, ale na druhé straně ten neskutečně dlouhý průjezd nám všem připomněl, že jsme na nejtěžší soutěži na světě. Dnešek nebyl vůbec špatný, mně osobně se šlo moc dobře, byl jsem velmi spokojen s tím, jak mi funguje motorka. Na trati jsem spolupracoval s některými jezdci, což bylo super, protože jsme každý chvíli navigovali, což nám dávalo dost velkou rychlost. Postupně jsme doháněli některé jezdce startující před námi, pak však přišla chyba v navigaci a my jsme pořádně pobloudili. Nadběhl jsem si dobrých třicet kilometrů a nakonec jsem se musel vracet a opět nastavit navigaci. Naštěstí jsem pak už trefil správně, bohužel ztráta už byla na světě as tím jsem už neuměl nic udělat. Ta navigace byla dnes opravdu pořádně těžká, naštěstí je za námi jen první etapa a do cíle je ještě pořádně daleko,“ popsal dnešní, první etapu Rally Dakar 2022 David Pabiška.

Na Jantar Team, ale také na všechny ostatní čeká druhá etapa, která měla směřovat z Hailu do Al Artawiya. Tento bivak je však podle organizátorů vytopen po přívalových deštích a tak budou soutěžící po absolvování 238 kilometrů dlouhého měřeného úseku směřovat do dalšího bivaku nacházejícímu se v Al Quasumah. Vše je však v tuto chvíli neoficiální a může se změnit.