První krok k jejich zisku udělali Severočeši v prvním utkání série doma s Prahou, ve kterém zvítězili celkem snadno 3:0 (25:23, 25:13, 25:15). Medailovou tečku za sezonou může vítěz Českého poháru učinit v sobotní odvětě na palubovce Lvů.

„Předvedli jsme koncentrovaný výkon, opravdu s minimem chyb, což na soupeře, který nevyvíjel takový tlak na servisu, stačilo. Gratuluji moc všem klukům, že dali hlavy dohromady, ale máme zatím jenom jedno vítězství,“ zdůraznil liberecký trenér Michal Nekola.

„Výborný výkon celého družstva ve všech setech. Myslím si, že jsme hlavně soupeře tlačili kvalitním servisem. Potom to bylo všechno lehčí a snadnější. Nyní se musíme rychle připravit na další utkání. Dnes to vypadalo snadně, ale musíme na tento výkon navázat i u soupeře,“ doplnil na webu cvf.cz kapitán Jan Štokr.

V kabině Pražanů, kteří se už před sezonou chlubili medailovými ambicemi, zavládlo velké zklamání. „Po všech stránkách to byl od nás špatný výkon. To, že byl špatný, to je jeden fakt a druhý fakt a ten mě dost vadí. Měl jsem ten pocit, že s tím špatným výkonem nechceme nic udělat. A to vidím jako daleko větší problém než to, že se nám nedařilo,“ zlobil se kouč Tomáš Pomr.

„Domácím stačil ani ne poloviční výkon. S takovým kvantem chyb pomáháme dost soupeři. Musíme se na to podívat reálně a realita byla taková, že to z naší strany byla ostuda. A s takovou hrou nemáme co dělat v boji o medaile,“ sypal si popel na hlavu kapitán Lvů Jakub Janouch, který zažil v dresu Dukly úspěšné sezony.

Pokud by Liberec korunoval letošní ročník bronzem, jednalo by se pro klub o nejúspěšnější sezonu v historii. Muži Dukly totiž už ovládli pohár, ženy v něm braly stříbro a hlavně slavily extraligový titul.