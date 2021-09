Ve Slaném se jel opět vyrovnaný závod až do samého konce a Aforti Start tentokrát zabodoval naplno a dostal se až na druhou příčku extraligy. „Porazili jsme tak už jasné vítěze letošní extraligy Pardubice, které mají dostatečný náskok. Boj o druhé až čtvrté místo vyvrcholí v Praze. Jednobodový náskok nám dává velkou šanci udržet druhou pozici,“ uvedl liberecký šéf Věroslav Kollert.

Aforti Start Gniezno Liberec až do Slaného dvakrát těsně neuspěl, kdy v rozjížďkách o umístění přišel o 2. a o 3. místo. Takže z toho bylo poslední místo v extraligové tabulce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.