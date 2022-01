„Oba týmy patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu ve skupině. My jsme nastupovali kvůli zraněným s užší rotací. S Pardubicemi to bylo vidět ke konci, s Chrudimí od začátku. Proti Pardubicím jsme od začátku měli utkání pod kontrolou, v závěru ale docházely síly. Proti Chrudimi soupeř na konci chyboval a my jsem toho využili a skóre otočili. Celé utkání jsme přitom tahali za kratší konec. Jsou to cenné výhry, tým ukázal svou vnitřní sílu,“ pochvaloval si hrající trenér Jan Pastýřík.

Do akce půjde Liberec 22. a 23. ledna. V sobotu hraje na půdě slávistické rezervy, v neděli pak na palubovce Žižkova.

BA LYNX Liberec – Tesla Pardubice 72:65 (20:9 39:25 56:47) Nejvíce bodů (Liberec): Bím 19, Příhonský 14, Stibor 11.

BA LYNX Liberec – Sokol BK Chrudim 69:67 (15:21, 36:38, 48:52) Nejvíce bodů: Příhonský 20, Kořínek 19, Bím 12 – Votava 16, Teplý 15, Soudek 10.