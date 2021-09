V prvním utkání to Liberec v Mladé Boleslavi dobře rozehrál. Domácí ale postupně srovnali, v 55. minutě rozhodl o výhře Mladé Boleslav 9:8 Marek Korych.

Vstup do předkola bojů o postup do nejvyšší juniorské soutěže florbalu mají za sebou liberečtí mladíci. Ti zatím sehráli dva zápasy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.