Třetí semifinále mělo opět překvapivý výsledek: Dukla Liberec – Prostějov 1:3 (-26, 23, -23, -23). "Rozhodující byl náš útok. Lobovat ve třech koncovkách, udělat zbytečné chyby, to se prostě neodpouští. Po dvacítce do každého míče musíme jít naplno v útoku, zde se rozhoduje o tom, kdo ty dobře rozehrané koncovky získá, a dnešní koncovky všechny byly o pouhé dva body,“ hodnotil kouč poražených.

„Opět to byl hrozně těžký zápas, je to boj o každý balon. Dnes byl trošku šťastnější Prostějov v jednotlivých koncovkách. Budeme opět věřit, že v Prostějově to zase překlopíme na naši stranu. Stále nic nevzdáváme a jdeme si do Prostějova pro vítězství,“ uvedla liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

„V tomto utkání si asi obě družstva uvědomovala důležitost, proto tam bylo hodně chyb. Naším lepším útokem jsme zvítězili,“ řekl Miroslav Čada, trenér VK Prostějov.

Extraliga volejbalistek, semifinále, 3. zápas:

VK Dukla Liberec – VK Prostějov 1:3 (26:28, 25:23, 23:25, 23:25)

Rozhodčí: Dmejchal, Nedbálek. Diváků: 398. Stav série: 1:2.

Liberec: Šulcová, Kohoutová, Kvapilová, Kojdová, Blažková, Dubianska, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Nečasová, Skrypak, Nová, Šotkovská.

Prostějov: Bajusz, Fričová, Kvapilová, Šunderlíková, Faltínová, Raquel Loff, libero Stavinohová. Střídala: Dvořáčková.