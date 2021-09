Ostrava si v sobotu odvezla z Lípy pohodlné a přesvědčivé vítězství. Domácí sehráli dobrou partii hlavně ve druhé třetině, kdy se pokoušeli vrátit do zápasu. Třemi góly se v jejím dresu blýskl Ondřej Kopič.

Florbalisté FBC Liberec tak prohráli třetí utkání ze čtyř. V dalších dnech bude svěřencům Zdeňka Skružného pokračovat velmi nabitý program. V úterý vycestují do Ostravy, o den později se střetnou v televizním utkání s Českou Lípou a v neděli 3.10.2021 se opět představí doma proti Panthers Otrokovice. Utkání začne v 18:30

"Do druhé třetiny super výkon, vyrovnaný zápas. Pak jsme inkasovali, napadali nám tam další branky, ale ukázalo nám to pozitivní věci i ty, na kterých musíme zapracovat," uvedla liberecká opora Filip Smutný.

"Do začátku třetí třetiny jsme drželi naději bodovat, ale na rozdíl od Tatranu jsme šance nevyužili. Když soupeř stáhl sestavu na dvě formace, tak se ukázala kvalita a dokázali odskočit,“ řekl po porážce kouč Skružný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.