/FOTO, VIDEO/ Florbalová konfrontace mezi Libercem a dvěma zástupci Ostravska dopadla na superligové scéně lépe pro moravské výběry. Výsledky po reprezentační pauze? Vítkovice - FBC Liberec 14:5 (6:0, 5:1, 3:4) a FBC Liberec – Ostrava 7:8 pn (3:2, 2:2, 2:3 – 0:0). Na severu Čech zůstal jeden bod.

Florbal Liberec - Ostrava | Video: www.youtube.com

Hlavně nedělní duel se proměnil v obří drama. Po remízové trefě libereckého Marka Korycha na 7:7 se šlo do prodloužení, avšak nakonec rozhodly až nájezdy.

"Zápas s Ostravou se mi hodnotí těžko, měli jsme tam pasáže, kdy jsme měli rozhodnout a vyhrát za tři body. Bohužel jsme nebyli efektivní, vývoj utkání nám nehrál do not a dostali jsme góly v momentky, kdy nás to bolelo nejvíc. Těžký zápas na hlavu. Chtěli jsme pro diváky vyhrát, ale to se nepovedlo. Víme, na čem musíme pracovat," řekl z libereckého trenérského štábu Matěj Klucho.

"Na jednu stranu mě prohra mrzí, na druhou stranu jsme se dvakrát do zápasu vrátili, takže je to pozitivnější. Za tři body bych byl radši," přiznal liberecký obránce Vojtěch Janeček.

Ostravští si triumfu pod Ještědem vážili. "Byl to větší boj než florbal. Zápas v dobré atmosféře s šťastným koncem pro nás, proto si vezeme dva body do Ostravy," uvedl hostující trenér Robert Segeťa.

Po dlouhé cestě nám chvíli trvalo, než jsme se do tempa dostali. Utkání pak nabvídlo spoustu soubojů a emocí. Jsme rádi, že jsme na nájezdy rozhodly," konstatoval autor ostarvského hattricku Lukáše Pešata.

K dalšímu střetnutí, poslednímu v první polovině základní části Livesport Superligy, nastoupí liberecká parta v neděli od 18.00 v pražské UNYP Areně k zápasu proti FBŠ Bohemians.

Superliga, 11. kolo:

1. SC Vítkovice – FBC Liberec 14:5 (6:0, 5:1, 3:4)

Branky a nahrávky: 5. R. Gattnar (A. Šmíd), 11. L. Hájek (Zubek), 13. Palčinský (TS), 15. Šebesta (Matejčík), 18. Palčinský (Šebesta), 20. Palčinský (Matejčík), 31. Pažák (Zubek), 33. M. Gattnar (Sidunov), 34. L. Hájek (M. Gattnar), 35. Kaleta (L. Hájek), 40. A. Šmíd (Hatala), 52. A. Šmíd (Šindler), 59. M. Gattnar (Fukala), 60. Pažák (Matejčík) – 38. Rozkovec (Valeš), 41. Janeček (Korych), 47. Ferdan (Wiener), 53. Valeš (Fišera), 57. Faksa (Wiener).

Superliga, 12. kolo:

FBC Liberec – FBC Ostrava 7:8pn (3:2, 2:2, 2:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Janeček (Korych), 6. Janeček (Smutný), 20. Ferdan (Kopecký), 34. Kopecký (Faksa), 34. Velc (Fišera), 51. Faksa (Janeček), 56. Korych (Faksa) – 1. Kuczera (Němec), 5. Pum (Chatrný), 24. Pešat (Kuczera), 26. Pešat (Němec), 41. Herblich (Pešat), 44. Pešat (Chatrný), 51. Mikoláš (Pum), rozh. náj. Pešat.