Jak v rozhovoru říká obránce FBC Liberec Matěj Klucho, hráči se na konfrontaci s Boleslaví velmi těší.

Jak se těšíte na zápas s Mladou Boleslaví?

Na zápas se těšíme. Dlouhou dobu to byl náš nejbližší soupeř, než do soutěže vstoupila Česká Lípa. Mladá Boleslav má ve svém kádru reprezentační hráče a duely proti ní jsou výzva.

Připravovali jste se na Boleslav nějak speciálně?

V podmínkách florbalu se nějak speciálně připravovat nelze. Sledujeme detaily naší hry. Příprava na Boleslav byla jako každá jiná. Nic extra.

Jak hodnotíte úvod sezony?

Utkání, která jsme odehráli, jsme zvládli poměrně dobře. Pokaždé hrajeme o body a velmi nás mrzí ztráta bodů v Lípě. Nebyli jsme schopni dávat branky. Poslední zápas na Chodově měl podobný scénář. Zase jsme nebyli efektivní v koncovce, ale sahali jsme po bodech.

S čím jste spokojeni a co je potřeba zlepšit?

Určitě jsme spokojeni s tím, že zápasy hrajeme na tři pětky. Na trénincích je nás víc, takže konkurenční boj o sestavu pomáhá. Co zlepšit? Byla utkání, ve kterých se nám nedařila koncovka a chceme vyvážit balanc našich výkonů.

Jaké cíle si dáváte do sezony?

Letos je to hodně zajímavé. Pracuje s námi Míra Nečas jako mentální kouč. Pevně věřím, že když budeme hrát dobře, tak získáme body. Cíl by měl být postup do play-off, ale nechci říkat nějaké přehnané cíle, aby nám to nesvazovalo ruce.

Domácí zápasy hrajete na Dobiášovce, ve SH Dukla Liberec a někdy v aréně. Kde vám to vyhovuje nejvíce?

Asi nám nejvíc vyhovuje Dobiášovka. Je to naše domácí hala, kde máme zázemí a domácí povrch. Hraje se nám tam dobře. Je to menší tělocvična, takže když přijdou lidi, vypadá to, že je plno.