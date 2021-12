„Budu mluvit za celý tým. Jsme připraveni a zase konečně natěšeni. Přestávka nám přišla vhod a rozhodně nám pomohla,“ řekl liberecký útočník Radek Valeš, jehož tým je devátý a usiluje o osmou pozici, zaručující play off: „Chceme mít po základní části více bodů než v loňském roce a prát se o postup do play off. Navíc se bude jednat o poslední zápasy v roce 2021, takže si říkám, proč je nezakončit na jedničku s výbornou atmosférou v hale.“

Valeš si nemyslí, že by jeden z posledních dvou předvánočních zápasů byl důležitější. „Určitě si nemyslím, že by jedno z utkání mělo větší váhu, i když k tomu může zápas s Českou Lípou trochu nahrávat. Pro nás jsou důležité obě dvě. Budeme chtít získat dvě výhry a do tabulky zapsat plný počet bodů. Nejdřív nás čeká Ostrava. Co si pamatuji, tak hraje velmi organizovaně a obranu vždy podpoří skvělý Jan Binder. Určitě budeme muset být lepší se hře s míčkem a zároveň být aktivní, abychom si vytvořili dostatek šancí,“ uvedl pro klubový web Valeš a ještě zmínil nedělní souboj rivalů:

„Derby jsou rozhodně pro ligu přínos. Jsou zajímavé, často vyhrocené a pořádně důležité, protože týmy mají podobné ambice. Nicméně si myslím, že Česká Lípa vnímá derby důležitěji, je úplně jedno, jakou s nimi máme sérii. Začíná se od stavu 0:0 a oba týmy budou chtít vyhrát.“

Utkání proti Ostravě se hraje v Liberci v pátek od 20 hodin.