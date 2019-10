V šestém kole Superligy florbalu zavítal pod Ještěd lídr tabulky z Mladé Boleslavi. Liberec držel s favoritem krok dvě třetiny, ale v poslední inkasoval hned sedmkrát. Mladá Boleslav tak vyhrála v Liberci 10:1 a v tabulce má na prvním místě plný počet bodů. Liberec je desátý.

Liberečtí florbalisté podlehli Mladé Boleslavi. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Středočeši šli do vedení už po 48 sekundách hry, kdy se trefil Martin Tokoš. Kdo čekal, že Boleslav v následujících minutách spustí v Liberci kanonádu, musel být zklamán. Do konce úvodní části totiž žádná další branka nepadla, a tak Boleslav odcházela do šaten jen s jednogólovým náskokem.