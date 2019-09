Na první branku si museli diváci počkat až do 15. minuty, kdy se prosadil hostující Dominik Kaloč. Ještě do přestávky se ale Liberec radoval z vyrovnání, které po přihrávce Kološe zařídil Lukáš Lhota.

Po přestávce se nechal vyloučit Klucho a Liberec při vlastním oslabení udeřil podruhé, když se trefil Adam Balatka.

Ostrava ale přesilovou hru přeci jen využila, Stejskal zpoza brány přihrál Michalu Sládkovi, jenž srovnal na 2:2.

Vzápětí odešel na trestnou lavici domácí Balatka a v početní převaze Ostravané obrátili vývoj na svoji stranu. Po náhravce Bauera prostřelil libereckého brankáře Vaníčka Michal Sládek.

Z vedení se ale hosté neradovali moc dlouho, protože Kroupa načasaval pas do běhu Janu Baudischovi, který smazal jednobrankovou ztrátu.

Rozhodující moment celého duelu se zrodil v čase 35:04, kdy liberecký Patrik Rozkovec v početní výhodě prostřelil vše včetně gólmana Bindera.

Ve třetí třetině se hra trochu přiostřila a Vaníček několikrát podržel svůj tým. S blížícím se koncem zápasu sice Ostrava skórovala, ale gól rozhodčí neuznali, protože jeden z ostravských hráčů míček do brány kopl. Víc se toho už nestalo, a tak Liberec uhájil vítězství 4:3.

Liberecký trenér Filip Hanžl zhodnotil utkání následovně. „Po nervozním začátku jsme bojovností a pracovitostí dotáhli zápas do vítězného konce. Jsou to důležité body do tabulky, děkujeme divákům a soupeři.“

Jeho protějšek, kouč Ostravy Karel Ševčík, viděl duel takto: „V první třetině jsme měli zápas pod kontrolou, ale bohužel jsme herní rozdíl nepotvrdili góly,“ smutnil Ševčík.

„V další části zápasu, díky sérii vyloučení, se rozbilo tempo a bylo to spíše o obrovském nasazení,“ dodal Ševčík.

„Poslední třetina byla z naší strany ve výborném tempu, vytvořili jsme si obrovské množství vyložených šancí, bohužel gólman Vaníček byl jako z Matrixu a sebral nám body. Dlouho nepamatuji takový výkon soupeřova gólmana.“

Superliga florbalu

FBC Liberec – FBC ČPP Ostrava 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)



Branky a asistence: 20. Lhota (Kološ), 30. Balatka (Kárník), 33. Baudisch (Kroupa), 36. Rozkovec (Klucho) – 15. Kaloč (Eichner), 30. Sládek (Stejskal), 31. Sládek (Bauer). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 150.

Liberec: Vaníček – Klucho, Bitman, Kološ, Kroupa – Kopecký, Kárník, Valeš, Leksa, Hejduk, Rozkovec, Čermák, Lhota, Böhm, Baudisch, Ferdan, Kořínek, Hrůza, Balatka.

Ostrava: Binder – Kubíček, Lipový, Bauer, Flašar, Homola – Klimscha, Stejskal, Šindler, Eichner, Daniš, Sládek, Posselt, Pícha, Dohnal, Kaloč, Zapletal.