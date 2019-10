Skóre se poprvé měnilo ve 4. minutě, kdy se po standardní situaci prosadil domácí Daniel Maxa. O minutu později zvýšil na 2:0 pro Chodov Ondřej Plíhal, který zakončil v situaci dvou na jednoho kombinaci s Koutným do prázdné branky.

V čase 15:29 to s Libercem vypadalo ještě hůř, Vávra oslovil Ondřeje Mikeše, který poslal balonek do horního rohu liberecké branky.

Po přestávce se mohli hostitelé dostat do čtyřbrankového vedení, ale Krbec neproměnil trestné střílení. To ale Chodovu příliš vadit nemuselo, protože vzápětí stejně překonal libereckého brankáře Janotu Martin Pražan, který gólově vyjádřil přečíslení tří na jednoho. Liberec se poté dostal do tlaku, ale kýženou brankou nevstřelil.

NEÚSPĚŠNÁ STÍHACÍ JÍZDA

Ve 47. minutě využil Liberec přesilovou hru a Radek Valeš zahájil stíhací jízdu hostujícího celku. Tým zpod Ještědu byl úspěšný i v následné početní převaze čtyři na tři, v níž snížil Jakub Kopecký.

Záhy přesně zamířil i Prokop Ferdan a Chodov rázem vedl už jen 4:3. Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného zkusili vyrovnat v šesti, ale Pražané si výhru vzít nenechali.

„Nakonec zlaté body. V první třetině jsme hráli poměrně dobře, ale od začátku druhé měl náš výkon sestupnou tendenci a na konci bylo to vyrovnání ve vzduchu. Musíme být rádi za výhru, ale předvádět musíme daleko víc,“ je si vědom trenér Chodova David Podhráský.

„Body proti Chodovu byly blízko i daleko. Dost neproměněných šancí v prvních dvou třetinách nás stálo zápas. Díky soupeři i rozhodčím,“ zhodnotil duel asistent trenéra Liberce Filip Hanžl.

Po pěti odehraných zápasech má Liberec na svém kontě pět bodů a v tabulce mu aktuálně patří desáté místo. Na první osmičku přitom ztrácí pouze bod.

V dalším utkání se liberečtí florbalisté střetnou na domácí palubovce v rámci regionálního derby s Mladou Boleslaví, a to v neděli 13. října od 18 hodin.

Superliga florbalu

FAT PIPE Florbal Chodov – FBC Liberec 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)

Branky a asistence: 4. Maxa (Ondrušek), 5. Plíhal (Koutný), 16. Mikeš (Vávra), 25. Pražan (Podhráský) – 47. Valeš (Ferdan), 55. Kopecký (Kološ), 56. Ferdan (Kopecký). Rozhodčí: K. Sojka – T. Sojka. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Diváci: 211.



FBC Liberec: Janota (Vaníček) – Klucho, Bitman, Kološ, Kroupa – Kopecký, Kárník, Valeš, Leksa, Daněk, Hejduk, Rozkovec, Böhm, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Kořínek, Balatka. Trenér: Skružný.