/FOTO, VIDEO/ Netradičně od pátečních 9 hodin ráno se ve sportovní hale Dukly Praha hrálo soutěžní florbalové utkání. V rámci projektu School match se utkali rivalové, domácí Liberec přivítal Českou Lípu. Před zaplněnými tribunami dětmi ze základních škol si šli Severočeši od začátku za vítězstvím a konečné skóre pro ně vyznělo poměrem 8:5. Najdete svou ratolest na přiložených fotkách či videu?

V pátek ráno se hrál School match hlavně před dětmi ze základních škol. Atmosféra byla výborná. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Utkání bylo velmi těžké. Lípu jsme dali do kategorie týmů, se kterými chceme bodovat, ale zároveň máme respekt k jejím florbalovým kvalitám. Přesně z takových zápasů musíme dolovat body do tabulky, abychom splnili předsezonní cíl,“ byl spokojený se ziskem tří bodů trenér Liberce.

Jeho svěřenci nepustili soupeře po celou dobu zápasu ani jednou do vedení. „První dvě třetiny jsme měli utkání více pod kontrolou a dostali se zaslouženě do vedení. Těžko se však dostávalo do obrany České Lípy. Hodně gólů bylo vydřených a dotlačených. Za stavu 5:2 jsme inkasovali v přesilové hře a soupeře trochu nakopli, z čehož těžili do konce druhé třetiny a začátku třetí,“ vrátil se k pasáži, kdy mu bylo nejhůře.

Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

Poté se ale Matěj Klucho rozhodl pro taktický tah a vrátil momentum zápasu na domácí stranu. „Po stáhnutí na dvě pětky šla naše kvalita opět nahoru, Lípě jsme výsledkově odskočili a zápas zaslouženě dotáhli do vítězného konce. Na šance, aktivitu a střely jsme byli lepší, ale bylo to velmi náročné utkání. Zápas se velmi povedl brankáři Chladovi, Lukáš Dolejš dal premiérovou branku a více hráčů atakovalo svůj stanard, díky čemuž jsme získali tři body,“ pravil potěšeně.

Utkání bylo zařazeno do projektu School match a hrálo se tedy ve všední den ráno. „Začátek v 9 hodin ráno možná trochu ovlivnil úvodní minuty, které byly pomalejší. Poté se to ale odšpuntovalo a děti na tribunách si to společně s hráči užili na maximum. Kulisa byla vynikající, skvěle se fandilo. Děkujeme libereckým školám, že se zapojily do tohoto projektu a tribuny byly plné dětí,“ poděkoval Klucho na závěr.

FBC Liberec – FBC 4CLEAN Česká Lípa 8:5 (2:1, 3:2, 3:2)

Branky: 11. Dolejš, 20. Korych, 28. Smutný, 33. Korych, 35. Mádlo, 55. Ferdan, 56. Wiener, 59. Smutný – 12. Štěrba, 28. Slaný, 38. Vavruška, 47. Pekárek, 58. Pšenička. Rozhodčí: Baloun – Sommer. Vyloučení: 0:3. Využití: 1:0. Diváků: 462. Zásahy brankářů: Chlad 8 – Dvořák 14.