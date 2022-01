Trenér Zdeněk Skružný se musí potýkat s nepříjemnou zprávu. Na konci loňského roku oznámil konec hráčské kariéry 35letý Petr Kološ. Liberec by rád navázal na poslední dva zápasy, ve kterých porazil v derby Českou Lípu a v důležitém utkání také Ostravu.

Severočeši mají navíc Black Angels hodně co vracet. V loňském roce právě Black Angels předstihli Liberec v boji o poslední pozici v play-off. A navíc i první vzájemné utkání skončilo výhrou „Andělů“.

O půl hodiny později nastoupí předposlední Česká Lípa na palubovce pátého Chodova. Svěřenci Davida Derky vstoupili do nového roku opravdu parádně, když na domácí půdě přehráli Otrokovice 7:3 a stále můžou pokukovat po desáté pozici.

„Byl to hodně náročný zápas, hodně nám pomohl fakt, že jsme ubránili otrokovické přesilovky. Sami jsme naopak rozhodli v početní výhodě, kde jsme skórovali hned třikrát. Tuhle výhru jsme moc potřebovali. Reálně tak stále můžeme bojovat o tu desítku,“ přiznal po zápase Daniel Štěrba, který se trefil hned dvakrát.

„Jedeme do Prahy stoprocentně uhrát nějaké body. Pokud chceme uhrát play-off, musíme do konce sezony bodovat. Vloni jsme v Chodově vyhráli, tak proč to nezopakovat? Jsme na vítězné vlně, tak bychom to mohli přenést i do pátečního zápasu,“ usmál se českolipský útočník Radek Krajcigr.

„Zimní přestávku jsme věnovali fyzické přípravě. Proti Otrokovicím bylo vidět, že se tvrdá práce vyplatila. Do utkání proti Chodovu vstupujeme v roli outsidera, ale o každý bod na hřišti se porveme,“ slibuje Jan Dvořák, českolipský brankář.

1. Střešovice 20 17 0 0 3 150:74 51

2. Mladá Boleslav 20 15 2 0 3 155:69 49

3. Vítkovice 20 15 0 0 5 145:82 45

4. Sparta Praha 20 12 1 1 6 120:94 39

5. Chodov 19 11 1 3 4 133:103 38

6. FbŠ Bohemians 20 12 0 2 6 125:113 38

7. Black Angels 20 9 2 2 7 127:118 33

8. FBC Ostrava 20 8 2 1 9 117:106 29

9. FBC Liberec 19 8 2 0 9 111:114 28

10. Otrokovice 20 5 1 1 13 114:140 18

11. Hattrick Brno 20 4 0 3 13 81:141 15

12. Pardubice 20 4 0 1 15 82:163 13

13. Česká Lípa 20 2 3 0 15 98:165 12

14. Kr. Vinohrady 20 3 0 0 17 85:161 9