Čtvrtá a pátá příčka patří se 32 body týmům KST Ostrava a Havířov, 31 bodů má TTC Ostrava a rovných třicet zatím Liberec. Celkové umístění má veliký dopad na následující play off. Z pozice čtyři a pět získají mužstva jistotu, že se vyhnou třem největším favoritům – Chebu, El Niňu a HB Ostrovu. „Je dobře, že to má takový náboj. Pro nás je to v podstatě už takové malé play off teď,“ přiznává trenér Richard Výborný.