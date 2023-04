Máme za sebou druhý krok, ale ještě zbývá ten třetí, řekl liberecký trenér Gálík

Liberecké extraligové volejbalistky dělí jediná výhra od postupu do semifinále. V 1. kole play off potvrzují roli favoritek, Frýdek-Místek ve čtvrtfinálové sérii, která se hraje na tři vítězná střetnutí porazily už 3:1 a 3:0 na sety a rozhodující krok mohou udělat v domácí hale už dnes. Už se na páteční zápas doma těšíme,“ zve do haly Dukly liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

Liberecké volejbalistky (čelem) neztratily ve Frýdku-Místku ani set, vyhrály 3:0 a dnes mohou slavit postup. Foto: cvf.cz/Pavel Netolička | Foto: Deník/VLP Externista