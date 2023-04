/FOTO, VIDEO/ Druhé utkání semifinálové série volejbalové extraligy mužů mezi „severem a jihem“, jak se konfrontaci liberecké Dukly s budějovickým Jihostrojem přezdívá, přilákalo divácký rekord sezony, výhru domácích Českých Budějovic 3:1 (23, -17, 16, 20) sledovalo 2 074 fanoušků. Nyní je boj o finále 1:1 na zápasy, třetí duel se hraje ve středu od 17.00 pod Ještědem.

Rekordní návštěva sezony na semifinále extraligy | Video: Deník/ Kamil Jáša

„Neodehráli jsme zápas dobře na servisu a na přihrávce. Spíš jsme koukali a čekali, co udělá soupeř. Nebyl to od nás dobrý výkon. Těšili jsme se do Budějovic, protože je radost hrát před takovým publikem. Bylo hezké, že i domácí fanoušci po zápase skandovali Dukla Liberec. Je vidět, že to jsou fanoušci fair-play a slušní lidé,“ ocenil atmosféru liberecký trenér Martin Demar.

„Ano, nezvládli jsme to na servisu a to podle mě to byla klíčová činnost, kvůli které jsme prohráli. Budějovice byly lepší kromě druhého setu, ale i v něm to nebylo o nás, ale spíš o tom, že domácí polevili,“ přidal liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

Jeho budějovický protějšek byl z kulisy druhého semifinále nadšen. „Neuvěřitelná atmosféra nás vybudila k super výkonu. Nicméně zůstáváme nohama na zemi. Získali jsme první výhru v sérii a s velkou pokorou pojedeme do Liberce, kde se pokusíme domácí zaskočit a urvat další vítězství,“ slíbil, Martin Kryštof, kapitán Jihostroje České Budějovice.

„Do zápasu jsme vstoupili mentálně jinak než do prvního duelu. Bojovali jsme a měli jsme i trochu potřebného štěstí. Ani prohraný druhý set nás nepoložil. Musím říct, že Liberec hrál dobrý sport a donutil nás předvést to nejlepší, co umíme. Zápas měl obrovskou kvalitu a věřím, že se fanoušci museli bavit. Byla to fantastická kulisa. Lidé nám přišli pomoct a moc jim za to děkuju. Rovnou je zvu na další zápas příští neděli, kdy je budeme opět potřebovat,“ dodal budějovický kouč Vojtěch Zach.

Série se hraje na tři vítězná střetnutí.

Extraliga volejbalistů, semifinále, 2. zápas:

Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec 3:1 (25:23, 17:25, 25:16, 25:20)

Rozhodčí: Grabovský, Možnár. Stav série: 1:1. Diváků: 2 074.

Jihostroj: Giraudo, Licek, Ondrovič, van Schie, Stoilovič, Polák, libera Kryštof, Kovařík - Sedláček, Kriško, Michálek, Piskáček.

Dukla: Ticháček, Demar, Krajčovič, Gavenda, Nivaldo, Veselý, libero Maar - Pavlíček, Staněk, Jemeljanovs, Lux.