Očekáváte v nadcházející sezoně těžké boje?

Víme, že ostatní týmy výrazně posílily, přivedly skvělé hráče. Osm týmů má za cíl postoupit do semifinále, čtyři kluby chtějí hrát finále. Extraliga bude velmi nabitá.

S jakými cíli vstoupí Liberečtí do nového ročníku?

Jsme Dukla a jiné než nejvyšší cíle ani mít nemůžeme.

Jak vypadá síla ostatních soupeřů?

Karlovy Vary a České Budějovice vypadají výborně. Kladno hodně posílilo, nebezpečná bude Příbram a také Ostrava.

Proč udělala Dukla v kádru pouze kosmetické změny?

Začátek minulé sezony byl rozpačitý, ale nakonec si všechno sedlo a v play off jsme hráli vynikající volejbal. Třeba poslední finálový zápas jsme předvedli špičkový výkon. V této sezoně jsme na to chtěli navázat ve stejném složení.

Ve svých 40 letech ukončil volejbalovou kariéru kapitán Aleš Správka a krátkodobá smlouva navíc vypršela dalšímu smečaři, Slovinci Andreji Grutovi. Jak jste vyřešili jejich odchody?

Nakonec jsme vsadili na Izraelce Alexandera Shafranovice a Slováka Marka Mikulu. Druhý jmenovaný se nám bohužel zranil během přípravy.

Shafranovic je velké jméno, kapitán izraelské reprezentace a muž, který během kariéry sbíral úspěchy v Německu, Polsku nebo Černé Hoře. Co od něj očekáváte?

Slibujeme si od něj hodně, měl by být jedním z klíčových hráčů. Důležité ale bude, jak rychle se dokáže sžít s týmem a prostředím.

Po Správkově konci bude novým kapitánem Jan Štokr, jeho zástupcem Jakub Veselý. Proč jste se takto rozhodli?

Je to krok k tomu, aby dobře fungovala komunikace mezi trenérem a týmem. Aby tam byla potřebná soudržnost.

Do extraligy se letos po třinácti letech v cizině vrací sedmatřicetiletý Lukáš Ticháček. Pod Ještědem ale nastupovat nebude, hrát bude za Karlovarsko. Nezkusili jste ho zlákat zpět do Liberce?

Lukáš je fantastický hráč, jeho návrat do extraligy byl ale rychlejší, než jsme očekávali. My v tuto chvíli máme na jeho pozici dva vynikající volejbalisty a snažíme se o koncepční práci, aby byl vždy na jeden post jeden starší a jeden mladší hráč.

I bez Ticháčka bude patřit Dukla k největším favoritům domácí soutěže. A má na co navazovat. V posledních pěti letech dvakrát vyhrála extraligu a dvakrát pohár…

Máme vysoké cíle a volejbalem chceme bavit především diváky i sami sebe.

Aleš Vávra