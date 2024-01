Oba patří v nejvyšších volejbalových soutěžích v tabulkách do top 3, avšak sobotní vystoupení mužům ani ženám liberecké Dukly nevyšla podle představ. Výsledkem jsou porážky…

Liberečtí volejbalisté pražské Lvy nepřekvapili. Foto: cvf.cz/Ladislav Adámek | Foto: Deník/VLP Externista

LÍDR UKÁZAL SÍLU

Lídr tabulky, Lvi Praha, porazili po povinnostech na evropské scéně ve šlágru 18. kola nejvyšší soutěže libereckou Duklu 3:1 (23, 19, -21, 20).

„Lvi hrají výborně, potvrdili roli favorita. Nás mrzí první set, v němž jsme byli lepším týmem, ale Schouten se rozhodl, že to tak nebude, dal šest krásných podání a tím pádem Lvi vyhráli. Praha lépe podávala, ale my jsme se jí v polovině třetího setu v této činnosti vyrovnali. Dobrý zápas, pochválím hráče a Lvům držím palce v Lize mistrů,“ řekl trenér poražených Martin Demar.

Kapitán poražených čekal, že jeho tým čeká v Praze velká výzva. „Věděli jsme, že to v Praze nebude jednoduché. Lvi hráli výborně. Z naší strany to taky nebylo špatné. Trochu jsme si spravili chuť po Odolce, ale pořád to není ono a máme na čem pracovat,“ uvedl Lukáš Ticháček.

Éru v libereckém dresu pamatuje Jakub Janouch, nyní už kapitán VK Lvi Praha. „Bereme tři body s vítězem Českého poháru z minulé sezony. Jde o cenné vítězství. Víc než o volejbalovosti, to bylo tentokrát o bojovnosti. To se cení úplně stejně, jako když předvedeme parádní výkon,“ uvedl Janouch.

BRNO OTOČILO

Největší překvapení sobotních zápasů 18. kola elitní české soutěže žen se zrodilo v Brně, kde hráčky Králova Pole po odvráceném mečbolu otočily nepříznivý průběh utkání s Libercem a z 0:2 na sety nakonec vydřely výhru v tie-breaku 3:2 (-22, -21, 24, 23, 15)!

„Odešli jsme bohužel fyzicky. Čtvrtek zanechal na našich hráčkách asi velké stopy a my už jsme neměli moc možností na střídání,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.



„Zápas jsme prokaučovaly taktikou a střídáním a úplně jsme nevyužily náš potenciál. Bylo to těžké utkání v jiné hale a máme pár zranění, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Za výsledek si můžeme samy svou nedůsledností a špatnou strategií,“ konstatovala Klára Vyklická, kapitánka VK Dukla Liberec.

„Předvedly jsme skvělý, bojovný výkon a hlavně týmový. Chtěla bych pochválit Terku Křižanovskou, protože většina zápasu šla za ní a odnahrávala to skvěle,“ uvedla pro portál cvf.cz brněnská kapitánka Kateřina Pelikánová.

„Jsme rádi za vítězství proti tak dobrému soupeři. Určitě tomu napomohlo to, že Liberec hrál ve čtvrtek těžké utkání a od stavu 2:0 se trenér Gálík rozhodl svoje družstvo pošetřit. Na druhou stranu nám chyběla Hrušecká a myslím si, že kdybychom ji v tomto utkání měli, mohli jsme hrát o výhru za tři body. Děkuji mladým hráčkám, dnes dostaly obrovský prostor Chlupová s Křižanovskou a udělaly maximum pro to, abychom utkání zvládli a vyhráli," dodal brněnský kouč Erik Nezhoda.